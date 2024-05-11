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        Haberler Gündem 2024 Metro Market çalışma saatleri: Metro Market saat kaçta açılıyor, saat kaçta kapanıyor?

        2024 Metro Market çalışma saatleri: Metro Market saat kaçta açılıyor, saat kaçta kapanıyor?

        1964 yılında Almanya'da kurulan Metro Market 30'dan fazla ülkede hizmet vermektedir. Merkez Ofisi Almanya'nın Düsseldorf kentinde bulunan Metro Market pazar günleri hariç haftanın 6 günü aynı çalışma saatlerinde hizmet verir. Öğle arası vermeden kesintisiz hizmet sunan Metro Market, hafta içi, hafta sonu ve resmi tatillerde de açıktır. İşte 2024 Metro Market çalışma saatleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.05.2024 - 00:31 Güncelleme: 11.05.2024 - 00:31
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        2024 Metro Market çalışma saatleri
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        Metro Market çalışma saatleri... Perakende sektöründe hizmet veren Metro Market, uygun fiyatlı ürünleri tüketiciye sunmayı hedefler. Müşterilerine geniş bir ürün yelpazesi sunan Metro Market, gıda ürünleri, temel ev ihtiyaçları, temizlik malzemeleri, kişisel bakım ürünleri gibi çeşitli kategorilerde ürünleri bulunmaktadır. Peki, "Metro Market saat kaçta açılıyor, saat kaçta kapanıyor?" İşte 2024 Metro Market çalışma saatleri...

        Metro Market Hafta İçi Çalışma Saatleri

        Metro Marketler, haftanın altı günü sabah 07.30 itibarıyla hizmete başlar ve akşam 22.00'ye kadar açık kalır. Bu geniş çalışma saatleri, müşterilerin işe gitmeden önce veya iş çıkışında rahatça alışveriş yapabilmelerine imkan tanır.

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        Metro Market Hafta Sonu Çalışma Saatleri

        Hafta sonları da müşterilerine hizmet vermeye devam eden Metro Market, pazar günleri hariç aynı çalışma saatlerini sürdürür. Pazar günleri ise saat 09.00'da kapılarını açan Metro Market, yine 22.00'ye kadar alışveriş yapma fırsatı sunar.

        Öğle Arası Uygulaması

        Metro Marketler, müşteri memnuniyetini ön planda tutarak, öğle arası vermeden kesintisiz hizmet sunar. Bu sayede, öğle saatlerinde alışveriş yapmak isteyen müşteriler için de ideal bir seçenek oluşturur.

        Resmi Tatillerde Çalışma Düzeni

        Metro Market, resmi tatillerde de müşterilerine hizmet vermeye devam eder; ancak resmi tatillerde çalışma saatlerinde değişiklik olabileceği için mağazaya gitmeden önce güncel bilgileri kontrol etmek önemlidir. Bu, planlarınızı daha etkili bir şekilde yapmanıza olanak tanır.

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        Metro Market'in esnek çalışma saatleri, müşterilerin alışveriş ihtiyaçlarını kolaylıkla karşılamalarını sağlar. Hafta içi, hafta sonu ve hatta resmi tatillerde bile açık olması, Metro Market'i alışveriş için tercih edilen bir nokta yapar.

        Metro Market Hakkında

        Metro Market'in resmi internet sitesinde, şirket ile ilgili şunlar yazmaktadır:

        "Metro, 1964 yılında Almanya’da kurulan ve bugün 30’dan fazla ülkede hizmet veren uluslararası perakende şirketidir.

        Metro Türkiye olarak biz de Türk mutfak kültürünü ve değerlerini korumak, bu değerleri gelecek nesillere aktarmak ve Türk mutfağına gönül veren şeflerle birlikte bu mutfağın dünyada hak ettiği yere gelmesini sağlamak için işin mutfağında yer alıyoruz.

        ''Türkiye’ye yatırım yapan ilk uluslararası perakendeci'' unvanımız ile sunduğumuz kalite- fiyat - performans avantajımız ve Türkiye’de gastronominin daha da gelişmesi için ürettiğimiz yeni çözümler sayesinde hem tedarikçilerimizin ve misafirlerimizin her türlü ihtiyacını karşılıyor hem de ülkemize ekonomik katma değer yaratıyoruz.

        HORECA (hotel, restaurant, cafe) işletmelerinin bir numaralı iş ortağı olma hedefiyle çıktığımız yolda, onlara ihtiyaç duyduğu tüm ürün ve hizmetleri sunarak işlerini geliştirmelerine katkı sağlıyoruz. Bunun yanı sıra ilham veren çözümlerimizle işlerinde fark yaratmalarına ve hayallerini gerçekleştirmelerine de yardımcı olmayı amaçlıyoruz. Mağaza operasyonlarımızın yanı sıra son yıllarda değişen misafir ihtiyaçlarına paralel olarak geliştirdiğimiz Gıda Sevkıyat Operasyonumuz (FSD) ile farkımızı bir kez daha ortaya koyuyor, bu alanlardaki pazar lideri konumumuzu sürdürüyoruz."

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