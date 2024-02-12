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        Haberler Gündem 2024 öğretmen ataması ne zaman yapılacak? Öğretmen atamaları branş dağılımı nasıl olacak?

        2024 öğretmen ataması ne zaman yapılacak? Öğretmen atamaları branş dağılımı nasıl olacak?

        Öğretmen atamalarının yapılacağı tarih atama bekleyen öğretmen adaylarının gündeminden düşmüyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in konuya ilişkin yaptığı açıklama, "Öğretmen atamaları ne zaman yapılacak, öğretmen atamalarında branş dağılımı nasıl olacak?" Sorularını gündeme getirdi. İşte 2024 öğretmen atamalarına ilişkin tüm merak edilen soruların yanıtı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.02.2024 - 19:45 Güncelleme: 12.02.2024 - 19:45
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        Öğretmen atamalarına ilişkin yaşanan son dakika gelişmeleri kamuoyunun gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Atama bekleyen on binlerce aday, öğretmen atamaların yapılacağı tarihi beklemeye başladı. Peki, "Öğretmen atamaları ne zaman yapılacak, öğretmen atamalarında branş dağılımı nasıl olacak?" İşte 2024 öğretmen atamalarının gerçekleceği tarih ve branş dağılımına ilişkin tüm detaylar...

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        ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN?

        Öğretmen atamalarına ilişkin bir gelişme yaşandığı takdirde haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

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        ÖĞRETMEN ATAMA BRANŞ VE KONTENJAN DAĞILIMI NASIL OLACAK?

        Öğretmen atamalarında branş dağılımı ve kontenjan sayısına ilişkin bilgiler henüz netlik kazanmadı. Konuya ilişkin resmi bir açıklama yapıldığında haberimizi güncelleyeceğiz.

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        ÖĞRETMEN ATAMALARI

        Öğretmen atamalarına ilişkin açıklamada bulunan Milil Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, konuyla ilgili kabine toplantısını işaret etmişti.

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        Haberi Hazırlayan: Türker Üner

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