2024 öğretmen ataması ne zaman yapılacak? Öğretmen atamaları branş dağılımı nasıl olacak?

Öğretmen atamalarına ilişkin yaşanan son dakika gelişmeleri kamuoyunun gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Atama bekleyen on binlerce aday, öğretmen atamaların yapılacağı tarihi beklemeye başladı. Peki, "Öğretmen atamaları ne zaman yapılacak, öğretmen atamalarında branş dağılımı nasıl olacak?" İşte 2024 öğretmen atamalarının gerçekleceği tarih ve branş dağılımına ilişkin tüm detaylar...