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        Haberler Bilgi Gündem 2024 polislik taban puanları: PMYO taban puanı kaç? Polislik için TYT mi gerekiyor AYT mi? Başvurular ne zaman başlayacak?

        PMYO taban puanı kaç? Polislik için TYT mi gerekiyor AYT mi gerekiyor?

        YKS sonuçlarının açıklanmasıyla beraber PMYO taban puanları da öğrencilerin gündemindeki yerini almış durumda. Aday öğrenciler polislik için gerekli puan tipiyle beraber taban puanlarını da araştırıyor. Peki, polislik için hangi puan türü gerekli? İşte detaylar!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.07.2024 - 11:32 Güncelleme: 16.07.2024 - 11:32
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        Polislik taban puanları YKS sonuçlarının açıklanmasıyla beraber gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. PMYO okumak isteyen öğrenciler TYT ve AYT puanlarından hangisinin yeterli olacağı konusunda araştırma yapıyor. İşte detaylar!

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        PMYO TABAN PUANI KAÇ?

        PMYO için belirlenen ham puan 250 olarak açıklanmıştır. PMYO okumak isteyen adayların 250 ham puan yapması şartıyla beraber minimum 45 net yapmaları şartı da bulunuyor.

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        BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

        Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

        Lise ve dengi bir okuldan mezun olmuş olmak,

        Son yapılan Yükseköğretim Sınavı TYT türü puanın en az 250.000 ham puan olması gerekir. Şehit ve vazife malulü olanların eş ve çocukları için aranan taban puan 200.000’dir. Emniyet mensubu olan ya da emekli emniyet mensubu eş ve çocuklarından bu şart aranmamaktadır.

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        ALIMLAR NASIL GERÇEKLEŞİYOR?

        Polis Akademisi alımları her yıl belirlenen tarihler arasında gerçekleşir. Polis adayları, Polis Akademisi sınavına katılmadan önce bir ön sağlık kontrolüne tabi tutulurlar. Adaylar ilk olarak fiziki yeterlilik, ardından da mülakat sınavına girerler. Sınav tarihleri ve yerleri Polis Akademisi'nin resmi internet sitesi üzerinden önceden duyurulur ve adayların ikamet ettikleri illere göre sınav merkezleri belirlenir.

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        Eğer bir aday sınav komisyonu tarafından "polislik sınavına giremez" kararı alırsa, aynı dönem içinde başka bir sınav başvurusu yapamaz. Polis adaylarının sınavdan önce geçtikleri sağlık kontrolü, Emniyet Teşkilatı Sağlık Yönetmeliği'nde belirtilen kriterlere göre yapılır. Sağlık kontrolünden geçemeyen adaylar, sınavın bir sonraki aşamasına katılamazlar.

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        Ön sağlık kontrolünden olumlu sonuç alan adaylar, fiziki yeterlilik sınavına girmeye hak kazanırlar. Fiziki yeterlilik sınavının parkur ve talimatları da Polis Akademisi'nin resmi internet sitesinde ilan edilir. Bu sınavda, komisyon üyeleri adayın fiziksel durumunu doğrudan gözlemleyerek değerlendirme yapar. Adayın fiziksel yeteneği ve bedensel durumu dikkate alınarak bir puanlama yapılır. Bu sınavda başarılı sayılmak için yüz üzerinden en az altmış puan almak gerekmektedir. Fiziki yeterlilik sınavını başarıyla geçen adaylar, son aşama olan mülakat sınavına girmeye hak kazanırlar.

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