2024 Tekirdağ imsakiyesi: Diyanet'e göre Tekirdağ için iftar saatleri!
Ramazanın gelişiyle Müslümanlar bu sene de imsak ve iftar vakitlerini araştırmaya başladılar. Diyanet tarafından her sene yayınlanan imsakiye bu sene de 81 il için yayınlandı. Bu imsakiyeye göre Tekirdağ'da iftar vakitleri ise merak konusu oldu. İşte, Diyanet imsakiyesine göre Tekirdağ iftar vakitleri…
Müslümanlar için en bereketli ay olan 11 ayın sultanı Ramazan bu sene de oruç ibadeti ve dualarla geçirilecek. Ramazan ayında paylaşma ruhu artacak ve iftar sofralarında sevdiklerimizle bir araya gelme şansımız olacak. Tekirdağ için iftar saatleri Ramazan'ın gelişiyle beraber araştırılmaya başlandı. İşte, Diyanet'e göre Tekirdağ için iftar saatleri...
TEKİRDAĞ İFTAR SAATLERİ
12 Mart 2024 Salı: 19:20
13 Mart 2024 Çarşamba: 19:21
14 Mart 2024 Perşembe: 19:22
15 Mart 2024 Cuma: 19:23
16 Mart 2024 Cumartesi: 19:24
17 Mart 2024 Pazar: 19:25
2024 KANDİL TAKVİMİ
11 Ocak 2024 – Regaib Kandili
6 Şubat 2024 – Miraç Kandili
24 Şubat 2024 – Berat Kandili
14 Eylül 2024 – Mevlid Kandili
ORUÇ NASIL AÇILMALI?
İftar saatinde, öncelikle hafif bir şeyler yiyip içmekle başlanabilir, örneğin hurma veya su ile başlayabilirsiniz. Daha sonra, tercihen sulu ve hafif bir çorba ile orucunuzu açabilirsiniz. Daha sonra ana yemeği yemek uygun olacaktır. Ancak aşırıya kaçmamak ve hızlı yememek önemlidir, çünkü mide sindirim sürecine alışık olmayabilir. Bu nedenle yavaş yavaş ve dengeli bir şekilde yemek yemek daha sağlıklı olacaktır. Son olarak, orucunuzu dua ederek veya Allah’a şükrederek tamamlayabilirsiniz.