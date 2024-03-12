2024 Tekirdağ imsakiyesi: Diyanet'e göre Tekirdağ için iftar saatleri!

Müslümanlar için en bereketli ay olan 11 ayın sultanı Ramazan bu sene de oruç ibadeti ve dualarla geçirilecek. Ramazan ayında paylaşma ruhu artacak ve iftar sofralarında sevdiklerimizle bir araya gelme şansımız olacak. Tekirdağ için iftar saatleri Ramazan'ın gelişiyle beraber araştırılmaya başlandı. İşte, Diyanet'e göre Tekirdağ için iftar saatleri...

TEKİRDAĞ İFTAR SAATLERİ 12 Mart 2024 Salı: 19:20 13 Mart 2024 Çarşamba: 19:21 14 Mart 2024 Perşembe: 19:22 İL İL İMSAKİYE İÇİN TIKLAYIN

15 Mart 2024 Cuma: 19:23 16 Mart 2024 Cumartesi: 19:24 17 Mart 2024 Pazar: 19:25 TEKİRDAĞ İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYIN

2024 KANDİL TAKVİMİ 11 Ocak 2024 – Regaib Kandili 6 Şubat 2024 – Miraç Kandili 24 Şubat 2024 – Berat Kandili 14 Eylül 2024 – Mevlid Kandili