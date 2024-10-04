Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem 2024 VGM burs başvuru tarihleri: Vakıflar Genel Müdürlüğü ön lisans-lisans burs başvuruları ne zaman?

        VGM burs başvuru tarihi açıklandı! 2024 VGM burs başvuruları ne zaman başlayacak?

        Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı olan Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) yükseköğrenim burs başvuru tarihleri netleşti. Başvurusu kabul edilen öğrencilere aylık 2 bin TL ödeme yapacak. İşte, VGM burs başvuru tarihleri ve diğer detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.10.2024 - 15:35 Güncelleme: 04.10.2024 - 15:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı olan Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) ön lisans ve lisans öğrencilerine aylık 2 bin TL burs imkânı sağlıyor. VGM, uzun zamandır beklenen burs başvuru tarihlerini açıkladı. İşte, VGM burs başvuru tarihleri ve diğer detaylar...

        2

        2024 VGM BURS BAŞVURU TARİHLERİ

        2024 VGM ön lisans ve lisans burs başvuruları 21 Ekim ile 31 Ekim 2024 tarihleri arasında alıncak. Başvurular VGM'nin sitesi üzerinden yapılacak.

        3

        VGM ÜNİVERSİTE BURSU NE KADAR?

        2023-2024 eğitim yılında Ekim ayından itibaren; ortaöğrenim eğitim yardımı miktarı aylık 750 TL, yükseköğrenim burs miktarı aylık 2 bin TL, yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim burs miktarı ise aylık 1.250 TL olarak belirlendi.

        4

        VGM BURSU NE KADAR SÜREYLE ÖDENİYOR?

        Yükseköğrenim bursu ön lisans ya da lisans programı öğrencilerine bir eğitim yılında 8 ay (Ekim-Mayıs), ortaöğrenim bursu ise ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine bir eğitim yılında 9 ay (Ekim-Haziran) süre ile veriliyor.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cem Garipoğlu'nun ölümünü doğrulayabilecek tanıklıklar
        Cem Garipoğlu'nun ölümünü doğrulayabilecek tanıklıklar
        Şahan Gökbakar'a 10 yıl hapis istemi
        Şahan Gökbakar'a 10 yıl hapis istemi
        Mazhar Alanson'un acı günü
        Mazhar Alanson'un acı günü
        Hamaney'den 5 yıl sonra bir ilk
        Hamaney'den 5 yıl sonra bir ilk
        A Milli Takım aday kadrosu açıklandı
        A Milli Takım aday kadrosu açıklandı
        Deprem şeytanı
        Deprem şeytanı
        Elif, okul servisinden düştü! Büyük acı!
        Elif, okul servisinden düştü! Büyük acı!
        Bu köyde herkes kuş dili konuşuyor!
        Bu köyde herkes kuş dili konuşuyor!
        Dev yatırım için çalışmalar sürüyor
        Dev yatırım için çalışmalar sürüyor
        Damadı gözaltına alındı
        Damadı gözaltına alındı
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "Saplantılarından kurtul"
        "Saplantılarından kurtul"
        Bu çorba tariflerini hasta olduğunuzda mutlaka deneyin!
        Bu çorba tariflerini hasta olduğunuzda mutlaka deneyin!
        "Valerien Ismael oldun"
        "Valerien Ismael oldun"
        Mark Zuckerberg, Bezos'u geçti yeni hedefi Musk
        Mark Zuckerberg, Bezos'u geçti yeni hedefi Musk
        TCMB ne zaman faiz indirir?
        TCMB ne zaman faiz indirir?
        Kirada kırılma
        Kirada kırılma