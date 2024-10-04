VGM burs başvuru tarihi açıklandı! 2024 VGM burs başvuruları ne zaman başlayacak?
Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı olan Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) yükseköğrenim burs başvuru tarihleri netleşti. Başvurusu kabul edilen öğrencilere aylık 2 bin TL ödeme yapacak. İşte, VGM burs başvuru tarihleri ve diğer detaylar...
Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı olan Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) ön lisans ve lisans öğrencilerine aylık 2 bin TL burs imkânı sağlıyor. VGM, uzun zamandır beklenen burs başvuru tarihlerini açıkladı. İşte, VGM burs başvuru tarihleri ve diğer detaylar...
2024 VGM BURS BAŞVURU TARİHLERİ
2024 VGM ön lisans ve lisans burs başvuruları 21 Ekim ile 31 Ekim 2024 tarihleri arasında alıncak. Başvurular VGM'nin sitesi üzerinden yapılacak.
VGM ÜNİVERSİTE BURSU NE KADAR?
2023-2024 eğitim yılında Ekim ayından itibaren; ortaöğrenim eğitim yardımı miktarı aylık 750 TL, yükseköğrenim burs miktarı aylık 2 bin TL, yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim burs miktarı ise aylık 1.250 TL olarak belirlendi.