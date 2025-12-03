2025-2026 İBB burs başvuru sonuçları açıklandı mı? İBB burs başvuru sonuçlarına nereden bakılır?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin, 100 bin öğrenciye sağlayacağı 20 bin TL'lik burs desteği için başvurular tamamlandı. Genç Üniversiteli burs başvurularını 17 Ekim–21 Kasım tarihleri arasında yapan öğrenciler, sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Peki 2025-2026 İBB burs başvuru sonuçları açıklandı mı? İşte burs başvurusuna dair tüm ayrıntılar
2025- 2026 İBB BURS BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
17 Ekim - 21 Kasım tarihleri arasında yapılan İBB Genç Üniversiteli burs başvurusu sonuçları henüz açıklanmadı. İBB Genç Üniversiteli burs başvuru sonuçları açıklandığında haberimize eklenecek.
İBB Burs Başvuru Sonuçları Önceki Yıllarda;
- 2024’te 31 Aralık,
- 2023’te 19 Aralık,
- 2022’de 21 Aralık,
- 2021’de 23 Kasım,
- 2020’de 10 Kasım,
- 2019’da 27 Kasım tarihinde açıklanmıştı.
İBB BURS BAŞVURU SONUÇLARINA NEREDEN BAKILIR?
Burs başvuru sonuçları, gencuniversiteli.ibb.istanbul üzerinden ve İstanbul Senin uygulaması üzerinden duyurulacak.