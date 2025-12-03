Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam 2025- 2026 İBB burs başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İBB burs başvurusu sonuçlarına nereden, nasıl bakılır?

        2025-2026 İBB burs başvuru sonuçları açıklandı mı? İBB burs başvuru sonuçlarına nereden bakılır?

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin, 100 bin öğrenciye sağlayacağı 20 bin TL'lik burs desteği için başvurular tamamlandı. Genç Üniversiteli burs başvurularını 17 Ekim–21 Kasım tarihleri arasında yapan öğrenciler, sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Peki 2025-2026 İBB burs başvuru sonuçları açıklandı mı? İşte burs başvurusuna dair tüm ayrıntılar

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.12.2025 - 12:14 Güncelleme: 03.12.2025 - 12:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        İBB’nin, 100 bin öğrenciye vereceği Genç Üniversiteli bursu için başvuru süreci sona erdi. Üniversite öğrencilerine sağlanacak 20 bin TL’lik burs desteği başvuru sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığı araştırılıyor. Peki İBB burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte Genç Üniversiteli Burs başvurusu hakkında tüm detaylar

        2

        2025- 2026 İBB BURS BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        17 Ekim - 21 Kasım tarihleri arasında yapılan İBB Genç Üniversiteli burs başvurusu sonuçları henüz açıklanmadı. İBB Genç Üniversiteli burs başvuru sonuçları açıklandığında haberimize eklenecek.

        İBB Burs Başvuru Sonuçları Önceki Yıllarda;

        - 2024’te 31 Aralık,

        - 2023’te 19 Aralık,

        - 2022’de 21 Aralık,

        - 2021’de 23 Kasım,

        - 2020’de 10 Kasım,

        - 2019’da 27 Kasım tarihinde açıklanmıştı.

        3

        İBB BURS BAŞVURU SONUÇLARINA NEREDEN BAKILIR?

        Burs başvuru sonuçları, gencuniversiteli.ibb.istanbul üzerinden ve İstanbul Senin uygulaması üzerinden duyurulacak.

        4

        İBB GENÇ ÜNİVERSİTELİ BURSU NE KADAR?

        İBB Genç Üniversiteli bursu ile toplamda 100 bin öğrenciye 20 bin TL destek verilecek. Ödemelerin önceki yıllarda olduğu gibi, iki dönemde eşit taksitle yapılacağı bekleniyor.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        1.2 milyon TL değerindeki evi 'Tiny house'u çalmıştı... Sıcak gelişme!
        1.2 milyon TL değerindeki evi 'Tiny house'u çalmıştı... Sıcak gelişme!
        Kasım enflasyonu açıklandı
        Kasım enflasyonu açıklandı
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Maaşlarda 5 aylık enflasyon farkı belli oldu
        Maaşlarda 5 aylık enflasyon farkı belli oldu
        Riva'da neler yaşandı? Galatasaray'dan Yasin Kol talebi!
        Riva'da neler yaşandı? Galatasaray'dan Yasin Kol talebi!
        Başkentteki 'telebar' soruşturmasında detaylar!
        Başkentteki 'telebar' soruşturmasında detaylar!
        KIZILELMA Avrupa hava savunma doktrinini değiştiriyor
        KIZILELMA Avrupa hava savunma doktrinini değiştiriyor
        Cumhurbaşkanlığı Kupası HT Spor'da sahibini buluyor!
        Cumhurbaşkanlığı Kupası HT Spor'da sahibini buluyor!
        "Başlarını öne eğdirmeyiz, al-ver sürecine kapalıyız"
        "Başlarını öne eğdirmeyiz, al-ver sürecine kapalıyız"
        7 saatten az uyuyanlar dikkat!
        7 saatten az uyuyanlar dikkat!
        'Dur' ihtarına uymadı... Olmayacak kişiye çarptı!
        'Dur' ihtarına uymadı... Olmayacak kişiye çarptı!
        ABD'de "jeomanyetik fırtına" uyarısı
        ABD'de "jeomanyetik fırtına" uyarısı
        Akciğerleri güçlendiren 7 bilimsel yöntem
        Akciğerleri güçlendiren 7 bilimsel yöntem
        İstanbul'da yaşandı! Yüksek hesap geldi... Kurşun yağmuruna tuttu!
        İstanbul'da yaşandı! Yüksek hesap geldi... Kurşun yağmuruna tuttu!
        Hayatlarının baharında... İki kardeş birlikte öldü!
        Hayatlarının baharında... İki kardeş birlikte öldü!
        "Kimsenin yanına kâr kalmasın"
        "Kimsenin yanına kâr kalmasın"
        Gümrük kurallarını ihlal eden araçlara el konuldu!
        Gümrük kurallarını ihlal eden araçlara el konuldu!
        Trump: Somalililer gidecek, onlar çöp, ülkeleri de çöp
        Trump: Somalililer gidecek, onlar çöp, ülkeleri de çöp
        Elif kaldırımda yürüyordu... 8 yaşında gelen ölüm!
        Elif kaldırımda yürüyordu... 8 yaşında gelen ölüm!
        ABD 19 ülkenin iltica başvurularını askıya aldı
        ABD 19 ülkenin iltica başvurularını askıya aldı