Evde bakım maaşları yatırılıyor: e-Devlet evde bakım maaşı sorgulama ekranı
Evde bakım maaşı Ağustos ayı ödemeleri beklenirken, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, maaşların hesaplara geçtiğini aktardı. 529 bin kişinin yararlandığı maaş, memur katsayısındaki artış nedeniyle 10 bin 125 lira olarak ödeniyor. Peki, evde bakım maaşı nasıl sorgulanır? İşte, e-Devlet evde bakım maaşı sorgulama ekranı...
Evde bakım maaşı ödemeleri, her ay düzenli olarak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın belirlediği tarihlerde hesaplara yatırılıyor. Ağustos ayına girilmesiyle birlikte, binlerce hak sahibi gözünü ödeme takvimine çevirdi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, evde bakım Ağustos ödemelerinin hesaba geçtiğini aktardı. Peki, evde bakım maaşı sorgulama nasıl yapılır? İşte, detaylar...
2025 AĞUSTOS EVDE BAKIM MAAŞI HESAPLARA GEÇTİ
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, evde bakım yardımlarını 15 Ağustos 2025 Cuma bugün hak sahiplerinin hesaplarına yatırmaya başladıklarını bildirdi.
Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, Bakanlığın sunduğu en önemli aile odaklı bakım hizmet modellerinden biri olan evde bakım yardımının, 2006'da engelli bireylerin öncelikle aile yanında desteklenmesi düşüncesiyle başlatıldığını hatırlattı.
2025 YILINDA 37,4 MİLYAR TL ÖDENDİ
Bu yardımla, engellilerin yaşadığı ortamdan ayrılmadan, ailesi veya yakınlarıyla birlikte yaşamasıyla, aile birliğinin korunmasına ve güçlenmesine destek olduklarını belirten Göktaş, "Bu çerçevede 2025 yılı içerisinde bugüne kadar toplam 37,4 milyar lira evde bakım yardımında bulunduk." bilgisini paylaştı.
Göktaş, evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla yapılan evde bakım yardımı aylık ödemelerinin, temmuz ayı memur maaş katsayısına göre yapılan artışla 10 bin 125 liradan 11 bin 702 liraya çıkarıldığını ve her ayın 15'inde hak sahiplerinin hesaplarına yatırıldığını bildirerek, şunları kaydetti:
"Yeni düzenlemeyle evde bakım yardımı ödemelerini hak sahiplerinin hesaplarına artışlı şekilde yatırmaya başladık. Halihazırda 529 bin vatandaşımız evde bakım yardımından yararlanıyor. Bu kapsamda bu ay toplam 6,1 milyar lira ödeme yapıyoruz. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza hayırlı olmasını dilerim."
ZAMLI EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, memur maaş katsayısında yapılan yeni düzenleme sonrasında sosyal yardım programlarının aylık ödemelerinin artırıldığını belirterek, bu kapsamda evde bakım yardımının 10 bin 125 liradan, 11 bin 702 liraya yükseldiğini açıkladı.
E-DEVLET EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI
Evde bakım maaşı alan hak sahipleri e-Devlet üzerinden maaşın yatıp yatmadığını sorgulayabilir. Aşağıdaki linkten maaşınızın yatıp yatmadığını öğrenebilirsiniz.