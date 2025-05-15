2025 AÖL kayıt yenileme ne zaman? İşte AÖL kayıt yenileme son gün tarihi

Mayıs ayının yarısının bitimiyle AÖL kayıt yenileme ile ilgili sorgulamalar başladı. Açık Öğretim Lisesi’ne kayıtlı öğrencilerin, sınavlara katılabilmesi için kayıt yenileme işlemlerini tamamlamaları gerekiyor. Milli Eğitim Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, sınav katılım ücretini yatıran öğrencilerin kayıt yenileme işlemleri, ücreti takip eden ilk iş gününde sistem tarafından otomatik olarak yapılacak. Peki, AÖL kayıt yenileme son gün ne zaman?