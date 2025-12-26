2025 Aralık enflasyonu ne zaman açıklanacak? Aralık ayında TEFE-TÜFE oranı ne olur?
Aralık ayı enflasyonu için geri sayım başladı. 6 aylık enflasyon farkının açıklanmasında son adımı tamamlayacak enflasyon verileri merakla bekleniyor. Öte yandan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Aralık 2025 "Sektörel Enflasyon Beklentileri" verilerini yayımladı. Gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini bekleyen hane halkı oranı bir önceki aya göre 0,30 puan azalarak yüzde 24,53 seviyesinde gerçekleşti. Peki, 2025 yılı Aralık ayı enflasyon verileri ne zaman açıklanacak?
Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla 6 aylık enflasyon farkı belli olacak. Kritik verilere doğru geri sayım başlarken, TCMB, Aralık 2025 "Sektörel Enflasyon Beklentileri" anketini yayımladı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ankete dair yaptığı değerlendirmede, "Beklentilerdeki iyileşme eğilimi ve hizmet enflasyonundaki düşüş dezenflasyon sürecini desteklemeye devam edecek." dedi. Peki, 2025 Aralık enflasyon verileri ne zaman açıklanacak?
2025 ARALIK ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Enflasyon rakamları normalde her ayın 3'ünde açıklanıyor ancak 3 Ocak Cumartesi gününe denk geldiği için Aralık enflasyonu 5 Ocak 2026 Pazartesi saat 10.00'da açıklanacak.
TCMB SEKTÖREL ENFLASYON BEKLENTİLERİ ANKETİNİ YAYIMLADI
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Aralık 2025 "Sektörel Enflasyon Beklentileri" verilerini yayımladı.
Buna göre, 2025 yılı aralık ayında 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri geçen aya göre, piyasa katılımcıları için 0,14 puan azalarak yüzde 23,35'e, reel sektör için 0,90 puan azalışla yüzde 34,80'e, hanehalkı için 1,34 puan düşerek yüzde 50,90'a geriledi.
Gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini bekleyen hanehalkı oranı bir önceki aya göre 0,30 puan azalarak yüzde 24,53 seviyesinde gerçekleşti.
BAKAN ŞİMŞEK RAKAMLARI DEĞERLENDİRDİ
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının "Sektörel Enflasyon Beklentileri" verilerini değerlendirdi.
12 ay sonrası enflasyon beklentilerinin son bir yılda hane halkında 12,2, reel sektörde 12,8, piyasa katılımcılarında 3,7 puan gerilediğine dikkati çeken Şimşek, şunları kaydetti:
"Beklentilerdeki iyileşme eğilimi ve hizmet enflasyonundaki düşüş dezenflasyon sürecini desteklemeye devam edecek. Arz yönlü riskleri azaltan ve rekabet gücünü artıran politikaların da katkısıyla fiyat istikrarını sağlamayı hedefliyoruz."
6 AYLIK ENFLASYON FARKI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
6 aylık enflasyon farkı 5 Ocak 2026 günü TÜİK'in Aralık ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla belli olacak.
TCMB 2025-2026 ENFLASYON TAHMİNİ
2025 yılının son Enflasyon Raporuna göre; TCMB 2025 yıl sonunda enflasyonun yüzde 31 ile yüzde 33 aralığında olacağını öngörürken; 2026 sonu için ise enflasyonun yüzde 13 ile yüzde 19 aralığına gerilemesini bekliyor.
5 AYLIK ENFLASYON FARKINA GÖRE MEMUR VE EMEKLİ MAAŞ ZAMMI
5 aylık enflasyon farkına göre SSK ve Bağkur emeklileri için belirlenen enflasyon farkı yüzde 11.20 oldu.
Memur maaşları ve emekli memur aylıkları için beş aylık enflasyon farkı yüzde 5,90 olarak gerçekleşti.