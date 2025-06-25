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        Haberler Bilgi Ekonomi 2025 bedelli askerlik ücretine ne kadar ve ne zaman zam gelecek, şu anda ne kadar, güncel bedelli askerlik ücreti ne zamana kadar geçerli?

        Bedelli askerlik ücretine ne zaman zam gelecek, güncel rakam ne zamana kadar geçerli?

        Bedelli askerlik ile vatani görevini yapmaya hazırlanan vatandaşlar için Milli Savunma Bakanlığı'ndan önemli bir açıklama geldi. Memur maaş katsayısına göre belirlenen bedelli askerlik ücreti 1 Temmuz itibarıyla güncellenecek. Bakanlık, mevcut tutar üzerinden ödeme yapmak isteyenlerin belirtilen tarihe kadar müracaat işlemlerini tamamlaması gerektiğini ifade etti. Peki, şu anda bedelli askerlik kaç TL olarak uygulanıyor, güncel rakamdan faydalanmak için son müracaat ne zamana kadar yapılabilir? işte, 2025 bedelli askerlik detayları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.06.2025 - 11:24 Güncelleme: 25.06.2025 - 11:26
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        Askerlik görevini yapmaya hazırlanan vatandaşlar için Milli Savunma Bakanlığı'ndan önemli bir açıklama geldi. Bakanlık, 1 Temmuz itibarıyla bedelli askerlik ücretinin değişeceğini ve güncel rakamdan yararlanmak isteyen vatandaşların belirlenen tarihe kadar müracaat işlerimini yapması gerektiğini ifade etti. Peki, şu anda bedelli askerlik ücreti ne kadar, bedelli askerlik ücretine yüzde kaç zam gelecek? İşte, detaylar...

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        2025 BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR?

        2025 yılının ilk 6 ayı için MSB tarafından bedelli askerlik ücreti 243 bin 13 lira 44 kuruş olarak uygulanıyor.

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        GÜNCEL BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE ZAMANA KADAR GEÇERLİ OLACAK?

        Şu anda 243 bin 13 lira 44 kuruş olarak uygulanan ücret 1 Temmuz itibarıyla değişecek. Bedelli askerlik yapmayı düşünen vatandaşların güncel rakamdan yararlanması için en geç 28 Haziran'a kadar müracaat ve ödeme işlemlerini yapması gerekiyor. Konu hakkında resmi sosyal medya hesabından açıklama yapan Milli Savunma Bakanlığı (MSB), şu ifadelere yer verdi;

        "Bedelli askerlik hizmeti kapsamında geçerli olan bedel ve ek bedel tutarı Askeralma Kanunu gereğince 1 Temmuz itibarıyla memur aylık katsayısına göre güncellenecektir. Mevcut bedel tutarı üzerinden bedelli askerlik hizmetine müracaat etmek isteyen yükümlülerin 28 Haziran'a kadar müracaat ve ödeme işlemlerini tamamlamaları önem arz etmektedir."

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        BEDELLİ ASKERLİK NASIL HESAPLANIYOR?

        Bedelli askerlik ücreti memur maaş katsayısına göre hesaplanıyor. Örneğin; 2024 Aralık ayında Temmuz-Aralık enflasyonun açıklanmasıyla memur ve emekli memurlara yüzde 11,55 oranında zam yapıldı. Bu oranla birlikte bedelli askerlik ücreti 217 bin 871 liradan 243 bin TL'ye çıktı.

        Ocak-Haziran arası enflasyonun belirlenmesi ile emekli ve memur maaş zam oranı da netleşecek böylece bu oranda bedelli askerlik ücretine zam gelecek.

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        TEMMUZ-ARALIK 2025 BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

        Ocak-Haziran 6 aylık enflasyonun belli olmasıyla memur maaş zammı ve dolayısıyla bedelli askerlik ücreti de netleşecek.

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