        Haberler Bilgi Gündem 2025 Green Card başvuruları neden başlamadı? (Yeşil Kart) Green Card başvuruları ne zaman başlayacak, son durum ne, tarih belli oldu mu?

        2025 Green Card başvuruları neden başlamadı, ne zaman başlayacak, son durum nedir?

        Dünya çapında binlerce insanın beklediği Green Card başvuruları halen başlamadı. Her yıl Ekim ayında başlayan başvuru sürecinin gecikmesi kafaları karıştırırken, ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan konu hakkında açıklama geldi. Peki, Green Card başvuruları ne zaman başlayacak, son durum nedir?

        Giriş: 18.11.2025 - 09:53 Güncelleme: 19.11.2025 - 07:18
        1

        Her yıl Ekim ayında başlayan Green Card başvuruları, Kasıma gelinmesine karşın henüz başlamadı. Amerika'ya göç etmek isteyen kişilerin dikkatle takip ettiği sürecin gecikmesine ilişkin ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi ve sebep olarak, 'hükümetin kapatılması' gösterildi. Peki, 2025 Green Card başvuruları ne zaman başlayacak?

        2

        GREEN CARD BAŞVURULARI NEDEN BAŞLAMADI?

        Her sene Ekim ayında alınmaya başlanan Green Card başvuruları, Ekim ayının bitmesine rağmen henüz başlamadı. Amerika Birleşik Devletleri'ne göç etmek isteyen vatandaşların takip ettiği Green Card başvurularının neden geciktiğini ABD Dışişleri Bakanlığı açıkladı.

        Habertürk'ten Merve Elmacı'nın haberine göre; ABD'de federal hükümet, Ekim ayı başında Demokratlar ve Cumhuriyetçiler arasında bütçe konusunda yaşanan anlaşmazlık nedeniyle kapandı. Dışişleri Bakanlığı açıklamasında öncelikle yanıtların geç verildiğini vurguladı ve bunun sebebini 'Hükümetin Demokratlardan yüzünden kapatılması' olarak gösterdi.

        3

        2025 GREEN CARD BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        ABD tarihinin en büyük hükümet kapanması, 43 günün ardından sona erdi ve ABD Başkanı Donald Trump'ın imzasıyla hükümet yeniden açıldı.

        Ancak ABD Dışişleri Bakanlığı, 2025 Green Card başvuru tarihi hakkında kesin bir tarih vermedi. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Habertürk'e yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

        "Çeşitlilik Vizesi (DV) programı (yani Green Card) kanunla oluşturulmuştur ve Dışişleri Bakanlığı, kanunun gerektirdiği şekilde programı uygulamaya devam edecektir.

        Bu yıl, DV başvuru sürecinde değişiklikler olacaktır. Kayıt tarihlerini ve diğer ayrıntıları web sitemizden (travel.state.gov) duyuracağız."

        4

        GREEN CARD'A 1 DOLARLIK BAŞVURU ÜCRETİ GETİRİLDİ

        Bu sene başvuru sahiplerinden 1 dolarlık kayıt ücreti istenecek, bu sebeple sistemde yapılan değişiklik sebebiyle halen başvuruların başlayamadığı düşünülüyor.

        1 dolarlık kayıt ücretiyle yılda yaklaşık 25 milyon dolar gelir elde edileceği tahmin ediliyor. Her yıl 55 bin göçmen vizesi dağıtan DV çekilişi, uygun ülkelerden milyonlarca insan için ABD'ye yasal yoldan yerleşme fırsatı sunuyor.

        5

        GREEN CARD BAŞVURULARINDA PASAPORT ZORUNLULUĞU GELİYOR

        Öte yandan Trump yönetimi, Green Card çekilişine başvuran herkes için pasaport zorunluluğu getiren eski kuralı yeniden getirmek için taslak hazırladı. Ancak sürecin tamamlanması zaman alacağı için bu yıl uygulanmayacak.

