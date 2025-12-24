2025 halka arz takvimi: Yıl içerisinde kaç şirket halka açıldı, kaç lot dağıtıldı?
Borsa yatırımcıları için 2025 oldukça hareketli geçti. Sene içerisinde farklı sektörlerde hizmet veren 18 şirket halka arz oldu. Gerçekleşen halka arzlar, hem katılım oranları hem de sonrasındaki fiyat hareketleriyle dikkat çekti. İşte, 2025 halka arz takvimi
Şirket: Egeyapı Avrupa Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Hisse fiyatı: 15 TL
Talep toplama tarihi: 6-7-8 Ocak 2025
Borsa işlem tarihi: 14 Ocak 2025
Lot miktarı: 61.200.000 lot
Halka arz sonuçları: 348.119 katılım (106 lot-1590 TL)
Halka arz büyüklüğü: 918 milyon TL
Şirket: Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş.
Hisse fiyatı: 125,00 TL
Talep toplama tarihi: 8-9-10 Ocak 2025
Borsa işlem tarihi: 17 Ocak 2025
Lot miktarı: 32,300,000 Lot
Halka arz sonuçları: 595.287 katılım ~ 27 Lot (3375 TL).
Halka arz büyüklüğü: 4,8 Milyar TL.
Şirket: Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş.
Hisse fiyatı: 38,70 TL
Talep toplama tarihi: 15-16-17 Ocak 2025
Borsa işlem tarihi: 23 Ocak 2025
Lot miktarı: 95,487,612 Lot
Halka arz sonuçları: 260.628 katılım ~ 85 Lot (3289 TL)
Halka arz büyüklüğü: 3,7 Milyar TL
Şirket: Mopaş Marketcilik Gıda San. ve Tic. A.Ş.
Hisse fiyatı: 35,00 TL
Talep toplama tarihi: 21-22-23 Ocak 2025
Borsa işlem tarihi: 29 Ocak 2025
Lot miktarı: 57,330,000 Lot
Halka arz sonuçları: 235.408 katılım ~ 94 Lot (3290 TL).
Halka arz büyüklüğü: 2 Milyar TL
Şirket:Seranit Granit Seramik San. ve Tic. A.Ş.
Hisse fiyatı: 12,00 TL
Talep toplama tarihi: 27-28-29 Ocak 2025
Borsa işlem tarihi: 4 Şubat 2025
Lot miktarı: 150,050,000 Lot
Halka arz sonuçları: 153.011 katılım ~ 265 Lot (3180 TL)
Halka arz büyüklüğü: 1,8 Milyar TL
Şirket: Birleşim Grup Enerji Yatırımları A.Ş.
Hisse fiyatı: 12,14 TL
Talep toplama tarihi: 28-29-30 Ocak 2025
Borsa işlem tarihi: 5 Şubat 2025
Lot miktarı: 115,500,000 Lot
Halka arz sonuçları: 188.384 katılım ~ 245 Lot (2974 TL)
Halka arz büyüklüğü: 1,4 Milyar TL
Şirket: Destek Finans Faktoring A.Ş
Hisse fiyatı: 46,98 TL
Talep toplama tarihi: 29-30-31 Ocak 2025
Borsa işlem tarihi: 6 Şubat 2025
Lot miktarı: 83,333,333 Lot
Halka arz sonuçları: 125.801 katılım ~ 83 Lot (3899 TL)
Halka arz büyüklüğü: 3,9 Milyar TL
Şirket: Vişne Madencilik Üretim San. ve Tic. A.Ş.
Hisse fiyatı: 37,44 TL
Talep toplama tarihi: 3-4-5 Şubat 2025
Borsa işlem tarihi: 11 Şubat 2025
Lot miktarı: 24,000,000 Lot
Halka arz sonuçları: 228.291 katılım ~ 63 Lot (2358 TL)
Halka arz büyüklüğü: 898 Milyon TL
Şirket: Enda Enerji Holding A.Ş.
Hisse fiyatı: 17,44 TL
Talep toplama tarihi: 5-6-7 Şubat 2025
Borsa işlem tarihi: 13 Şubat 2025
Lot miktarı: 91,719,684 Lo
Halka arz sonuçları: 286.905 katılım ~ 293 Lot (5109 TL)
Halka arz büyüklüğü: 1,5 Milyar TL
Şirket: Kalyon Güneş Teknolojileri ÜretimA.Ş.
Hisse fiyatı: 70,30 TL
Talep toplama tarihi: 5-6-7 Şubat 2025
Borsa işlem tarihi: 13 Şubat 2025
Lot miktarı: 46,334,639 Lo
Halka arz sonuçları: 289.776 katılım ~ 56 Lot (3936 TL)
Halka arz büyüklüğü: 3,2 Milyar TL.
Şirket: Balsu Gıda San. ve Tic. A.Ş.
Hisse fiyatı: 17,57 TL
Talep toplama tarihi: 12-13-14 Şubat 2025
Borsa işlem tarihi: 20 Şubat 2025
Lot miktarı: 278,000,000 Lot
Halka arz sonuçları: 200.209 katılım ~ 841 Lot (14776 TL)
Halka arz büyüklüğü: 4,8 Milyar TL
Şirket: Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş
Hisse fiyatı: 12,18 TL
Talep toplama tarihi: 14-17 Şubat 2025
Borsa işlem tarihi: 21 Şubat 2025
Lot miktarı: 72,500,000 Lot
Halka arz sonuçları: 171.029 katılım ~ 233 Lot (2837 TL)
Halka arz büyüklüğü: 883 Milyon TL
Şirket: Dof Robotik Sanayi A.Ş.
Hisse fiyatı: 45,00 TL
Talep toplama tarihi: 3-4-5 Eylül 2025
Borsa işlem tarihi: 11 Eylül 2025
Lot miktarı: 45,000,000 Lot
Halka arz sonuçları: 340.447 katılım ~ 53 Lot (2385 TL)
Halka arz büyüklüğü: 2 Milyar TL
Şirket: Ecogreen Enerji Holding A.Ş.
Hisse fiyatı: 10,40 TL
Talep toplama tarihi: 22-23-24 Ekim 2025
Borsa işlem tarihi: 3 Kasım 2025
Lot miktarı: 110,000,000 Lot
Halka arz sonuçları: 478.705 katılım ~ 92 Lot (956 TL)
Halka arz büyüklüğü: 1.1 Milyar TL
Şirket: Vakıf Faktoring A.Ş.
Hisse fiyatı: 14,20 TL
Talep toplama tarihi: 12-13-14 Kasım 2025
Borsa işlem tarihi: 20 Kasım 2025
Lot miktarı: 225,000,000 Lot
Halka arz sonuçları: 684.223 katılım ~ 198 Lot (2811 TL).
Halka arz büyüklüğü: 3,2 Milyar TL.
Şirket: Pasifik Holding A.Ş.
Hisse fiyatı: 1,50 TL
Talep toplama tarihi: 12-13-14 Kasım 2025
Borsa işlem tarihi: 21 Kasım 2025
Lot miktarı: 4,000,000,000 Lot
Halka arz sonuçları: 649.369 katılım ~ 2464 Lot (3696 TL
Halka arz büyüklüğü: 6 Milyar TL
Şirket: Zeray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Hisse fiyatı: 13 TL
Talep toplama tarihi: 10-11-12 Aralık 2025
Borsa işlem tarihi: 18 Aralık 2025
Lot miktarı: 156,800,000 Lot
Halka arz sonuçları: 348.179 katılım ~ 226 Lot (2938 TL)
Halka arz büyüklüğü: 2 Milyar TL
Şirket: Arf Bio Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş.
Hisse fiyatı: 19,50 TL
Talep toplama tarihi: 25-26 Aralık 2025
Borsa işlem tarihi: Belli değil
Lot miktarı: 47,000,000 Lot
Halka arz sonuçları: Belli değil
Halka arz büyüklüğü: 1 Milyar TL