PEUGEOT 2025 HAZİRAN AYI KAMPANYASI

PEUGEOT, Haziran ayı kampanyasının detayları şöyle;

- 48V hibrit teknolojisine sahip yeni 3008 modeli 85 bin TL takas desteği ile birlikte sadece tüzel müşterilere özel 170 bin TL’ye 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi,

- PEUGEOT 2008, Allure donanım seviyesinde 60 bin TL takas desteği ile birlikte 180 bin TL’ye 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi, GT donanım seviyesinde ise 60 bin TL takas desteği ile birlikte 130 bin TL’ye 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi imkânı,

- Yüzde 100 elektrikli E-208 ve E-308 modelleri ise 150 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi imkânları sunuluyor.

Bununla birlikte PEUGEOT’nun hafif ticari araç modellerinde 400 bin TL’ye varan yüzde 0 faizli kredi imkânı da bulunuyor.