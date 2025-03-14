2025'in ilk dolunayı
2025 yılının ilk tam ay tutulması gerçekleşti, yurdun birçok kentinde çıplak gözle dolunay gözlemlenebildi
Giriş: 14.03.2025 - 22:46 Güncelleme: 14.03.2025 - 22:46
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Edirne'de akşam saatlerinde gökyüzünde beliren dolunay, Selimiye Camisi ile birlikte güzel görüntü oluşturdu.
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Büyük Çamlıca Camisi manzarası eşliğinde dolunayın doğuş anı timelapse tekniği ile görüntülendi.
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Ankara'da akşam saatlerinde beliren dolunay, Melike Hatun Camisi, Atakule ve şehir ışıkları ile güzel görüntü oluşturdu.
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