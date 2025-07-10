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        Haberler Spor Basketbol NBA 2025 NBA Kupası'nda gruplar belli oldu - Basketbol Haberleri

        2025 NBA Kupası'nda gruplar belli oldu

        Bu yıl 3. kez düzenlenecek NBA Kupası'nda gruplar açıklandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.07.2025 - 10:06 Güncelleme: 10.07.2025 - 10:06
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        2025 NBA Kupası'nda gruplar belli oldu.

        Grup aşamasındaki müsabakalar 31 Ekim'de başlayacak ve 28 Kasım'da sona erecek. Final ise 16 Aralık'ta Las Vegas'ta yapılacak. NBA'de yer alan 30 takım, 2024-2025 sezonundaki derecelerine göre kendi konferanslarında 5'erli gruplarda yer aldı. Her takım, 2'si evinde, 2'si de deplasmanda toplam 4 karşılaşma oynayacak.

        Gruplarını lider tamamlayan 6 takım ile iki konferansta en iyi ikinci 1'er ekip bir üst tura çıkacak.

        Geçtiğimiz sezon NBA Kupası'nı finalde Oklahoma City Thunder'ı 97-81'lik skorla mağlup eden Milwaukee Bucks kazandı.

        2025 NBA Kupası'nda gruplar şöyle:

        BATI KONFERANSI

        - Batı Grubu A

        Oklahoma City Thunder

        Minnesota Timberwolves

        Sacramento Kings

        Phoenix Suns

        Utah Jazz

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        - Batı Grubu B

        Los Angeles Lakers

        Los Angeles Clippers

        Memphis Grizzlies

        Dallas Mavericks

        New Orleans Pelicans

        - Batı Grubu C

        Houston Rockets

        Denver Nuggets

        Golden State Warriors

        Portland Trail Blazers

        San Antonio Spurs

        DOĞU KONFERANSI

        Doğu Grubu A

        Cleveland Cavaliers

        Indiana Pacers

        Atlanta Hawks

        Toronto Raptors

        Washington Wizards

        - Doğu Grubu B

        Boston Celtics

        Detroit Pistons

        Orlando Magic

        Brooklyn Nets

        Philadelphia 76ers

        - Doğu Grubu C

        New York Knicks

        Milwaukee Bucks

        Chicago Bulls

        Miami Heat

        Charlotte Hornets

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