2025 Nisan ayı, temettü avcısı yatırımcılar için oldukça yoğun ve kazançlı geçiyor. Bu süreçte 23 şirket, hisse başına temettü dağıtacağını duyurarak yatırımcıların ilgisini çekti. Kâr payı takvimini yakından izleyen yatırımcılar, hem ödeme tarihlerini hem de dağıtım yapılacak şirketleri mercek altına aldı. Peki, Nisan 2025 itibarıyla hangi şirketler temettü verecek ve bu ödemeler ne zaman hesaplara geçecek? İşte, ayrıntılı liste ve tüm merak edilenler...