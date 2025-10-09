2025 NOBEL EDEBİYAT ÖDÜLÜ SAHİBİNİ BULDU

İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi'nde düzenlenen basın toplantısında, 2025 Nobel Edebiyat Ödülü'nün sahibi açıklandı.

71 yaşındaki Macar yazar ve senarist Laszlo Krasznahorkai, "sanatın gücünü yeniden teyit eden etkili ve vizyoner" eserleri nedeniyle ödülün sahibi oldu.

İsveç Akademisi Daimi Sekreteri Mats Malm, açıklamasında "2025 Nobel Edebiyat Ödülü, kıyametvari bir dehşetin ortasında sanatın gücünü yeniden teyit eden çarpıcı ve vizyoner yapıtları nedeniyle Macar yazar László Krasznahorkai'ye verilmiştir" dedi.

Nobel Edebiyat Ödülü'nün kazananı 11 milyon İsveç kronunun (Yaklaşık 1.2 milyon dolar) sahibi oldu.