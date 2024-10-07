Ocak ayı emekli ve memur maaş zammı senaryoları: 2025 yılında emekli ve memur zammı kaç olur?
Her ay gelen enflasyon rakamları ve Orta Vadeli Program'da yıl sonu enflasyon beklentisi zam senaryolarını da beraberinde getirdi. Milyonlarca emekli ve memur yapılabilecek zam oranını merak ederken yüzde 9 ile 14 arasındaki zam oranları konuşulmaya başlandı. Peki, 2025 Ocak emekli ve memur maaş zammı ne olacak? İşte, detaylar...
2024 yılının sonuna doğru yaklaşırken emekli ve memur zam senaryoları da gündeme gelmeye başladı. Orta Vadeli Program'da yıl sonu enflasyonu yüzde 41,5 olarak tahmin ediliyor. Bu hesaplamadan yola çıkarak Ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile memurlar için bazı rakamlar konuşulmaya başlandı. Peki, 2025 Ocak emekli ve memur maaş zammı ne olacak? İşte, detaylar...
2025 OCAK SSK, BAĞKUR EMEKLİ ZAMMI NE OLUR?
Habertürk Yazarı Ahmet Kıvanç'ın 3 Ekim 2024 tarihli haberine göre;
SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine 2025 Ocak ayında bu yılın Temmuz – Aralık dönemindeki enflasyon oranında zam yapılacak. Şu ana kadar Temmuz ve Eylül arasındaki enflasyon farkı yüzde 8,92 oldu.
Orta Vadeli Program’da 2024 yılı enflasyonu yüzde 41,5 olarak öngörüldü. Enflasyon tahmin doğrultusunda çıkarsa bu yılın Temmuz – Aralık dönemi enflasyonu yüzde 13,45 olacak ve Ocak ayında SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına bu oranda zam yapılacak.
TEMMUZ-EYLÜL DÖNEMİNDE MEMURLARA ENFLASYON FARKI DOĞMADI
Memur maaşlarına Temmuz ayında yüzde 19,31 oranında zam yapıldı. Bunun 10 puanlık kısmı toplu sözleşme zammından kaynaklanıyor. Enflasyon toplu sözleşme zammını aşarsa aradaki fark bir sonraki dönem maaşlara yansıtılıyor. Temmuz – Eylül dönemindeki enflasyon yüzde 8,92 oranında kaldığı için memurlar açısından üç aylık dönemde enflasyon farkı doğmadı.
YILLIK ENFLASYON OVP'YE GÖRE OLURSA MEMURA ENFLASYON FARKI YÜZDE 3,14
Ancak, yıllık enflasyon OVP’deki tahmine uygun çıkarsa Ocak ayında memurlar açısından 3,14 puanlık enflasyon farkı doğacak. Memur maaşlarına ayrıca yüzde 6 oranında toplu sözleşme zammı yapılacak. Böylece memur maaş zammı Ocak ayında yüzde 9,32 olacak.
Emekli memur aylıkları da memur maaşlarına paralel olarak Ocak ayında aynı oranda artırılacak.