Dünya ekonomisindeki belirsizliğe vurgu yapan Mapfre Sigorta Genel Müdürü Erdinç Yurtseven, "2025 öngörülebilir olmaktan çıktı. Ben şu anda 3 ay önümü göremiyorum" dedi. Yurtseven şirketin yıllık acente toplantısını yaptığı Antalya'da gazeteciler ile bir araya geldiği toplantıda sigorta sektörü ve şirkete ilişkin bilgiler verdi.

Sigortacılıkta en önemli sorunun trafik sigortası olduğunun altına çizen Yurtseven, bu alandaki sorunun ana kaynağının ise bedeni hasarlar ve değer kaybı olduğunu vurgulayarak, "Trafikte olumlu düzenlemeler yapılmalı ve sonra da serbest tarifeye geçilmeli. Bedeni hasarlar, değer kaybı dosyaları, tahkim dahil her şeyin gözden geçirilmesi lazım. Sektörün 42 milyar liralık teknik zararı bulunuyor. Şu anda şirketlerin karlı görünmesi en az yarısı sermayedarın koyduğu sermaye kaynaklı mali gelir. 1,5 yıldır şirketleri mali kar destekliyor. Keşke sigortacılık için de enflasyon muhasebesi uygulansaydı. Enflasyon muhasebesi takke düştü kel göründü anlamına geliyor " dedi.

MALİ GELİR 2025'TE YİNE DESTEKLER

Global gelişmelerin sigortacılığı olumsuz etkilediğinin altını çizen Yurtseven, reasürörlerin mali ve teknik açıdan zarar ettiklerini ifade etti.

2025'te de Merkez Bankası'nın faiz artırımının ardından yatırım gelirleriyle ilerleyen bir bilanço dönemi geçirerek 2024'e yakın olabileceğini söyleyen Yurtseven, ancak bu durumun sonraki yıllarda sigorta fiyatlarını da artıracak bir gelişmeyi beraberinde getireceğini dile getirdi. KAR ARTIŞINDA ÜÇÜNCÜ Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (SEDDK) sürdürülebilir sigortacılık için önemli aksiyonlar aldığını anlatan Yurtseven, mali, teknik ve kurumsal açıdan uluslararası sigorta kuralları ve adil rekabetin geçerli olduğu bir sigortacılığın olmazsa olmazları olduğunu kaydetti. Öngörülebilir ve sürdürülebilir olmak istediklerini dile getiren Yurtseven, Mapfre'nin yüzde 72 artışla 19,2 milyar liralık prim üretimine ulaştığını, bu artış yüzdesi ile sektörde dördüncü sırada yer aldığını ve kar rakamlarının ise 1,6 milyar lira olduğunu aktardı. Şirketin prim üretiminde sektör sıralamasını yükselttiğine dikkat çeken Yurtseven, Mapfre Sigorta’nın sektör ortalamasının üzerinde bir büyüme kaydettiğini vurguladı. Şubat ayında sektör genelinde en yüksek prim üretimi artışını sağlayan şirket olduklarını belirten Yurtseven, banka kanalına bağımlı olmadan, acente ve brokerlar aracılığıyla faaliyet gösterdiklerinin de altını çizdi.