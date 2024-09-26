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        Haberler Bilgi Gündem 2025 Resmi tatiller takvimi: 2025 yılında Kurban, Ramazan Bayramı ne zaman, hafta içine denk gelen tatiller hangileri?

        2025 Resmi tatiller takvimi: 2025 yılında Kurban ve Ramazan Bayramı ne zaman?

        2024 yılının bitmesine az bir süre kala gözler 2025'e döndü bile. Şimdiden, gelecek senenin resmi tatilleri araştırılıyor. 2025'te 14,5 gün resmi tatil olacak ve birçoğu da hafta içinde idrak edilecek. Böylece çalışanlar günleri birleştirerek birkaç gün tatile çıkabilecek. İşte, 2025 Resmi tatiller takvimi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.09.2024 - 10:46 Güncelleme: 26.09.2024 - 10:46
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        2024 senesinin bitmesine birkaç ay kaldı; bu sene henüz idrak edilmeyen son resmi tatil ise 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı oldu. Öte yandan, 2025 resmi tatiller takvimi de netleşti. Peki, 2025 yılında Ramazan ve Kurban Bayramı hangi güne denk geliyor, kaç tatil hafta içi olacak? İşte, detaylar..

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        2025 YILINDA KAÇ RESMİ TATİL HAFTA İÇİNE DENK GELİYOR?

        2025 yılında idrak edilecek resmi tatillerden 10,5 günü hafta içine denk geliyor.

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        2025 RESMİ TATİLLER TAKVİMİ

        Yılbaşı: 1 Ocak Çarşamba

        Ramazan Bayramı: 30 Mart - 1 Nisan Pazar - Salı (29 Mart arife)

        Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Çarşamba

        İşçi Bayramı: 1 Mayıs Perşembe

        Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs 2025 Pazartesi

        Kurban Bayramı: 6 - 9 Haziran Cuma - Pazartesi (5 Haziran arife)

        Demokrasi ve Milli Birlik Günü: 15 Temmuz Salı

        Zafer Bayramı: 30 Ağustos Cumartesi

        Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Çarşamba (28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim tüm gün)

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