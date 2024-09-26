2025 Resmi tatiller takvimi: 2025 yılında Kurban ve Ramazan Bayramı ne zaman?
2024 yılının bitmesine az bir süre kala gözler 2025'e döndü bile. Şimdiden, gelecek senenin resmi tatilleri araştırılıyor. 2025'te 14,5 gün resmi tatil olacak ve birçoğu da hafta içinde idrak edilecek. Böylece çalışanlar günleri birleştirerek birkaç gün tatile çıkabilecek. İşte, 2025 Resmi tatiller takvimi...
2024 senesinin bitmesine birkaç ay kaldı; bu sene henüz idrak edilmeyen son resmi tatil ise 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı oldu. Öte yandan, 2025 resmi tatiller takvimi de netleşti. Peki, 2025 yılında Ramazan ve Kurban Bayramı hangi güne denk geliyor, kaç tatil hafta içi olacak? İşte, detaylar..
2025 YILINDA KAÇ RESMİ TATİL HAFTA İÇİNE DENK GELİYOR?
2025 yılında idrak edilecek resmi tatillerden 10,5 günü hafta içine denk geliyor.
2025 RESMİ TATİLLER TAKVİMİ
Yılbaşı: 1 Ocak Çarşamba
Ramazan Bayramı: 30 Mart - 1 Nisan Pazar - Salı (29 Mart arife)
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Çarşamba
İşçi Bayramı: 1 Mayıs Perşembe
Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs 2025 Pazartesi
Kurban Bayramı: 6 - 9 Haziran Cuma - Pazartesi (5 Haziran arife)
Demokrasi ve Milli Birlik Günü: 15 Temmuz Salı
Zafer Bayramı: 30 Ağustos Cumartesi
Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Çarşamba (28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim tüm gün)