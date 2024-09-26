2024 senesinin bitmesine birkaç ay kaldı; bu sene henüz idrak edilmeyen son resmi tatil ise 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı oldu. Öte yandan, 2025 resmi tatiller takvimi de netleşti. Peki, 2025 yılında Ramazan ve Kurban Bayramı hangi güne denk geliyor, kaç tatil hafta içi olacak? İşte, detaylar..