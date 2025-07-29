BİM, ŞOK ve A101 market zincirleri, 30 Temmuz-6 Ağustos 2025 tarihleri arasında geçerli olacak yeni aktüel ürün kataloglarını yayımladı. Kataloglarda; mutfak gereçlerinden elektronik ürünlere, ev tekstilinden oyuncak ve giyim malzemelerine kadar birçok indirimli ürün tüketicilerin beğenisine sunuluyor. Üç büyük perakende zincirinin kampanyaları, alışverişseverler tarafından yakından takip ediliyor. İşte BİM, ŞOK ve A101’in bu haftaya özel güncel aktüel ürünleri…