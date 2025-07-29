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        Haberler Bilgi Alışveriş 2025 Temmuz ayı aktüelleri: BİM, ŞOK, A101, Temmuz 2025 güncel aktüelleri ile bu hafta hangi ürünler indirimde?

        Bu hafta marketlerde ne var? BİM, ŞOK ve A101 Temmuz ayı güncel aktüelleri

        BİM, ŞOK ve A101 her hafta olduğu gibi bu hafta da güncel aktüel kataloglarını vatandaşlarla paylaştı. Aktüel ürünler arasında mutfak gereçlerinden elektroniğe, ev tekstilinden oyuncak ve kamp malzemelerine kadar geniş bir yelpazede çeşitli ürünler yer alıyor. Üç büyük zincir market, 30 Temmuz-6 Ağustos 2025 tarihleri arasında geçerli olacak kampanyalı ürünlerini raflara çıkardı. İşte BİM, ŞOK ve A101'in bu haftaya özel aktüel ürünleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.07.2025 - 17:14 Güncelleme: 29.07.2025 - 17:14
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        BİM, ŞOK ve A101 market zincirleri, 30 Temmuz-6 Ağustos 2025 tarihleri arasında geçerli olacak yeni aktüel ürün kataloglarını yayımladı. Kataloglarda; mutfak gereçlerinden elektronik ürünlere, ev tekstilinden oyuncak ve giyim malzemelerine kadar birçok indirimli ürün tüketicilerin beğenisine sunuluyor. Üç büyük perakende zincirinin kampanyaları, alışverişseverler tarafından yakından takip ediliyor. İşte BİM, ŞOK ve A101’in bu haftaya özel güncel aktüel ürünleri…

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        A101 31 Temmuz 2025 Perşembe aktüeli

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        A101 31 Temmuz 2025 Perşembe aktüeli

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        A101 31 Temmuz 2025 Perşembe aktüeli

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        A101 31 Temmuz 2025 Perşembe aktüeli

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        A101 31 Temmuz 2025 Perşembe aktüeli

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        A101 31 Temmuz 2025 Perşembe aktüeli

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        A101 31 Temmuz 2025 Perşembe aktüeli

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        A101 31 Temmuz 2025 Perşembe aktüeli

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        A101 31 Temmuz 2025 Perşembe aktüeli

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        A101 31 Temmuz 2025 Perşembe aktüeli

        12

        A101 31 Temmuz 2025 Perşembe aktüeli

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        A101 31 Temmuz 2025 Perşembe aktüeli

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        A101 31 Temmuz 2025 Perşembe aktüeli

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        BİM 30 Temmuz 2025 Çarşamba aktüeli

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        BİM 6 Ağustos 2025 Çarşamba aktüeli

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        BİM 6 Ağustos 2025 Çarşamba aktüeli

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        ŞOK 30 Temmuz - 6 Ağustos 2025 aktüeli

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        ŞOK 30 Temmuz - 6 Ağustos 2025 aktüeli

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        ŞOK 30 Temmuz - 6 Ağustos 2025 aktüeli

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        ŞOK 30 Temmuz - 6 Ağustos 2025 aktüeli

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        ŞOK 30 Temmuz - 6 Ağustos 2025 aktüeli

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        ŞOK 30 Temmuz - 6 Ağustos 2025 aktüeli

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