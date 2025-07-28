CITROËN 2025 TEMMUZ KAMPANYASI

- Citroën Ë-C3’te temmuz ayına özel nakit indirim olanağı,

- C3 Aircross’ta 150 bin TL’ye 12 vadeli ve yüzde 0 faizli kredi seçeneği,

- C4 modelinde benzinli versiyonlara özel 150 bin TL için 12 ay vadeli, yüzde 0 faizli kredi,

- C4 X’in Max donanımlı versiyonuna özel temmuz ayında 150 bin TL için 12 ay ve yüzde 0 faizli kredi,

- Ami modelinde 150 bin TL’ye 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi,

- Berlingo Kombi 280 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi veya 700 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 2,99 faizli kredi imkanı,

- Berlingo Van modelleri 280 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi veya 700 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 2,99 faizli kredi,

- Jumpy Spacetourer, 280 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi veya 700 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 2,99 faizli kredi seçeneği,

- Jumper modeli 280 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi veya 700 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 2,99 faizli kredi,

- Jumpy Van modeline ise yine 280 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi veya 700 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 2,99 faizli kredi imkanları ile sahip olunabiliyor.