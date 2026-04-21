        2026 AGS başvuru tarihleri belli oldu mu? AGS sınavı ne zaman yapılacak? İşte başvuru ve sınav Takvimi

        2026 AGS başvuru tarihleri belli oldu mu? AGS sınavı ne zaman yapılacak?

        Öğretmen adaylarının merakla beklediği 2026 Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı için başvuru ve sınav takvimi netlik kazandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yayımlanan takvime göre adaylar, belirlenen tarihler arasında başvurularını tamamlayarak sınava katılım sağlayacak. Peki 2026 AGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak, sınav ne zaman gerçekleştirilecek? İşte sürece dair merak edilen ayrıntılar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21 Nisan 2026 - 17:49 Güncelleme:
        Binlerce öğretmen adayının meslek yolculuğunda önemli bir aşama olarak görülen Akademi Giriş Sınavı için başvuru ve sınav tarihleri yakından takip ediliyor. Adayların gündeminde ise “AGS başvuruları ne zaman yapılacak, 2026 AGS sınavı hangi tarihte gerçekleştirilecek?” soruları yer alıyor. İşte sürece ilişkin merak edilen başlıca detaylar…

        2026 AGS BAŞVURU TARİHİ

        2026 Akademi Giriş Sınavı kapsamında başvurular 8 – 20 Mayıs 2026 tarihleri arasında alınacak.

        Başvuru süresini kaçıran adaylar için geç başvuru tarihi 3 Haziran 2026 olarak belirlenmiştir.

        2026 AGS SINAV TARİHİ

        Sınav, 12 Temmuz 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.

        2026 AGS SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ

        Sınav sonuçlarının 12 Ağustos 2026 tarihinde ilan edilmesi planlanıyor.

        Haberi Hazırlayan: Yusuf Yıldız
