        Haberler Bilgi Ekonomi 2026 altın fiyatı tahminleri: Altın fiyatları yükselişini sürdürecek mi, beklentiler ne yönde, piyasada altın tahminleri

        2026 altın fiyatı tahminleri: Altın fiyatları yükselişini sürdürecek mi?

        2025 yılı boyunca güçlü bir yükseliş ivmesi yakalayan altın, artan belirsizlikler nedeniyle yatırımcıların yeniden güvenli varlıklara yönelmesine neden oldu. Son on yılların en dikkat çekici performanslarından birini sergileyen altının, 2026'da izleyeceği seyir finans çevrelerinde yakından izleniyor. Bu çerçevede Goldman Sachs, JPMorgan ve Deutsche Bank tarafından yayımlanan değerlendirmelerde; jeopolitik riskler, merkez bankalarının faiz politikaları ve enflasyon görünümünün altın fiyatlarını desteklemeye devam edebileceği vurgulandı. İşte, 2026 yılına ilişkin altın fiyatlarına dair beklentiler

        Giriş: 02.01.2026 - 17:45 Güncelleme: 02.01.2026 - 17:45
        1

        2025 yılı, altın yatırımcıları için güçlü getirilerin öne çıktığı bir yıl oldu. Aralık ayının son haftasında ons altın 4.500 dolar seviyesinin üzerine çıkarak rekor tazeledi. Yeni yıl yaklaşırken, piyasalarda 2026 döneminde altın fiyatlarının hangi yönde hareket edeceği yakından izleniyor. Uluslararası yatırım bankaları arasında yer alan Goldman Sachs, JPMorgan ve Deutsche Bank’ın yayımladığı analizlerde; küresel ekonomik belirsizlikler ve merkez bankalarının politikaları nedeniyle 2026 yılında altına yönelik görünümün olumlu olduğu ifade edildi. İşte, 2026 yılı için öne çıkan altın fiyatı beklentileri

        2

        2026 YILINDA ALTIN YÜKSELMEYE DEVAM EDECEK Mİ?

        ABD'li finans devi Goldman Sachs, yayımladığı notta baz senaryosunda altın fiyatlarının Aralık 2026’ya kadar yüzde 14 artarak ons başına 4.900 dolara yükseleceğini öngördü. Goldman, merkez bankalarının yapısal olarak yüksek alımları ve ABD Merkez Bankası’nın faiz indirimlerinden gelecek çevresel desteğin altını destekleyeceğini vurguladı.

        3

        2026 ALTIN FİYATI TAHMİNLERİ

        Öngörüsü yayımlayan bir diğer kuruluş ise JPMorgan oldu. JPMorgan Küresel Emtia Stratejisi Başkanı Natasha Kaneva 2025'te yaşanan yükselişe ve 2026 beklentilerine ilişkin yaptığı değerlendirmede “Bu ralli doğrusal olmadı ve olmayacak; ancak altın fiyatlarında bu daha yüksek tabanı oluşturan eğilimler tükenmedi” diyerek resmi rezervler ve yatırımcıların altına yönelimindeki uzun vadeli trendin süreceğini, talebin 2026 sonuna kadar fiyatları 5.000 dolar/ons seviyesine taşımasını beklediklerini söyledi.

        JPMorgan analistleri, 2026’nın son çeyreğinde ortalama 5.055 dolar/ons, 2027 sonunda ise 5.400 dolar/ons seviyelerine doğru yükseliş öngördü.

        4

        ALTIN FİYATLARINDA YÜKSELİŞ SÜRECEK

        Deutsche Bank ise 3 hafta önce yayımladığı raporda ons fiyatına yönelik 2026 yılı tahminini yukarı yönlü revize etti. Banka, önceki ortalama fiyat beklentisi olan 4.000 doları 4.450 dolara yükseltti. Banka zirve fiyatı olarak ise 4.950 doları işaret etti.

        5

        SON 10 YILDA ALTIN ONS NASIL YÜKSELDİ?

        Yıl Altın ons fiyatı değişim (%)
        2025 64.9
        2024 27.2
        2023 13.2
        2022 -0.4
        2021 -3.6
        2020 25.1
        2019 18.3
        2018 -1.6
        2017 13.2
        2016 8.4
        Haberi Hazırlayan: Başak Ergülen
