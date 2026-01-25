2026 araç muayene fiyat tablosu: Zamlı araba, otobüs, kamyon muayene ücreti ne kadar oldu?
2026 yılı için belirlenen yüzde 25,49 oranındaki yeniden değerleme artışının Resmî Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte araç muayene ücretleri yeniden düzenlendi. Güncellenen tarifeye göre muayene bedellerinde artış yaşanırken, en düşük araç muayene ücreti 1.674 TL oldu. Araç sahipleri ise 2026 yılı boyunca uygulanacak zamlı muayene ücretlerine odaklandı. İşte araç türlerine göre 2026 yılı güncel araç muayene fiyatları…
2026 ARAÇ MUAYENE ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?
Karayollarındaki araçlar için zorunlu olan muayene ücretlerinin 2026'da ne kadar olacağı netleşti.
2026 yılı için belirlenen yüzde 25.49 şeklindeki yeniden değerleme oranı muayene ücretlerinin artışında da etkili oldu.
2026 ZAMLI ARAÇ MUAYENE ÜCRETİ TABLOSU
- Otomobil, minibüs, kamyonet, özel amaçlı taşıt, arazi taşıtı, römork ve yarı römorklar: 3 bin 288 TL,
- Otobüs, kamyon, çekici ve tanker 4 bin 446 TL,
- Traktör (römorklu, römorksuz), motosiklet ve motorlu bisiklet 1. 674 TL.
ARAÇ MUAYENESİ ZORUNLU MU?
Araçların muayenesi 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 34. maddesi gereğince zorunlu tutuluyor.
Araç muayenesi, trafiğe çıkan motorlu ve motorsuz araçların teknik yeterliliklerinin muayene edilerek trafik ve yolcu güvenliğine uygun olup olmamasının tespit edilmesini kapsıyor.
Otomobiller için ilk üç yaş ve sonrası her iki yılda bir muayene zorunlu tutuluyor.
Diğer motorlu araçlar için ise ilk bir yaş ve sonrası yılda bir kez muayene yapılması gerekiyor.