2026 bedelli askerlik ücretine zam geldi mi, ne kadar oldu? Bedelli askerlik artışı yürürlüğe girdi mi?
Giriş: 17 Nisan 2026 - 11:03
Askerlik görevini yerine getirerek gelecek planlarını şekillendirmek isteyen milyonlarca genç, bedelli askerlik ücretine odaklandı. Peki, bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu, yürürlüğe girdi mi? Tüm detaylar haberimizde.
BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR OLDU?
Kanuni düzenlemeyle birlikte bedelli askerlik başvurusunda bulunanlardan alınacak ücret yüzde 25 oranında artırıldı. Yapılan artışın ardından bedelli askerlik bedeli 417 bin TL’ye yükseldi.
BEDELLİ ASKERLİK ARTIŞI YÜRÜRLÜĞE GİRDİ Mİ?
Meclis Genel Kurulu'nda nisan ayı başında kabul edilerek yasalaşan düzenleme, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
