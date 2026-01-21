Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem 2026 bedelli askerlik yerleri açıklandı mı, bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? MSB askerlik yeri sorgulama ekranı

        2026 MSB ile bedelli askerlik yeri sorgulama: Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?

        2026 yılı bedelli askerlik başvurularının tamamlanmasıyla birlikte gözler askerlik yerlerinin açıklanmasına döndü. Sınıflandırma sürecinin ardından, adayların askerlik görevlerini yerine getirecekleri birlikler ile sevk tarihleri merak ediliyor. Bu kapsamda "Milli Savunma Bakanlığı 2026 celp sevk takvimi ile bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?" sorusunun cevabı haberimizde. İşte tüm detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.01.2026 - 21:42 Güncelleme: 21.01.2026 - 21:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Bedelli askerlik başvurularını yapan adaylar, askerlik yerlerinin açıklanmasını bekliyor. Belirlenen asker adaylarının celp ve sevk dönemi, Milli Savunma Bakanlığı tarafından açıklanacak. Adaylar sonuçları e-Devlet üzerinden öğrenebilecek. Peki, bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak, sonuçlara nasıl bakılır? İşte MSB bedelli askerlik yeri sorgulama ekranı...

        2

        2026 BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Milli Savunma Bakanlığı, Şubat 2026 sınıflandırma dönemi bedelli askerlik yerleri açıklanma tarihini 29 Ocak 2026 olarak duyurdu. Bu tarihte askerlik yerleri ile birlikte sınıflandırma sonuçları da açıklanacak.

        2026 MSB CELP VE SEVK DÖNEMİ TAKVİMİ İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        BEDELLİ ASKERLİK YERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

        Bedelli askerlik yerini öğrenmek isteyen asker adayları, e-Devlet üzerinden, askerlik şubelerinden ya da MSB mobil uygulamasından öğrenebilir.

        BEDELLİ ASKERLİK YERİ SORGULAMA EKRANI

        4

        BEDELLİ ASKERLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

        Bedelli askerlik başvuru işlemleri kişinin askerlik statüsüne göre değişiklik gösterir:

        Yoklama kaçağı, saklı veya bakaya olmayanlar, e-Devlet üzerinden ya da askerlik şubelerinden başvuru yapabilir.

        Kaçak, saklı ya da bakaya olanlar ise yalnızca askerlik şubeleri aracılığıyla (kendisi veya yasal yakınları ile) başvuru yapabilir.

        5

        GÜNCEL BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR?

        1 Ocak – 31 Temmuz 2026 için zamlı bedelli askerlik ücreti 333 bin 88 TL olarak belirlendi.

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Haldun Dormen, hayatını kaybetti
        Haldun Dormen, hayatını kaybetti
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        Güllü soruşturmasında Tuğyan'ın eski nişanlısı Kervan gözaltına alındı
        Güllü soruşturmasında Tuğyan'ın eski nişanlısı Kervan gözaltına alındı
        ABD Başkanı Donald Trump: Grönland'ı sadece biz koruyabiliriz
        ABD Başkanı Donald Trump: Grönland'ı sadece biz koruyabiliriz
        21 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        21 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        Yeni görüntüler paylaşıldı
        Yeni görüntüler paylaşıldı
        Kocaeli'de belediye otobüsü şarampole devrildi: 39 yaralı
        Kocaeli'de belediye otobüsü şarampole devrildi: 39 yaralı
        Beşiktaş ayrılığı açıkladı!
        Beşiktaş ayrılığı açıkladı!
        Rekabet Kurumu'ndan TEMU açıklaması
        Rekabet Kurumu'ndan TEMU açıklaması
        BES'te kazanmanın püf noktası
        BES'te kazanmanın püf noktası
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den Türk bayrağı açıklaması: Provokasyonların en ağırıdır, DEM Parti karar vermelidir
        MHP lideri Bahçeli'den Türk bayrağı açıklaması: Provokasyonların en ağırıdır, DEM Parti karar vermelidir
        Koro sanatçısı balkondan düştü
        Koro sanatçısı balkondan düştü
        Kuruçeşme'deki cansız beden Rus yüzücüye ait çıktı!
        Kuruçeşme'deki cansız beden Rus yüzücüye ait çıktı!
        Ankara-Trabzon arası 4.5 saate düşecek
        Ankara-Trabzon arası 4.5 saate düşecek
        Kanada, Davos'a damga vurdu: Masada olmazsak menüde oluruz
        Kanada, Davos'a damga vurdu: Masada olmazsak menüde oluruz
        Faizde 100 baz puan indirim, kredi notunda artış beklentisi
        Faizde 100 baz puan indirim, kredi notunda artış beklentisi
        Beşiktaş'ta Rafa Silva defteri kapandı!
        Beşiktaş'ta Rafa Silva defteri kapandı!
        'Kuzu Kuzu' söylediler
        'Kuzu Kuzu' söylediler
        Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?
        Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?