2026 MSB ile bedelli askerlik yeri sorgulama: Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?
2026 yılı bedelli askerlik başvurularının tamamlanmasıyla birlikte gözler askerlik yerlerinin açıklanmasına döndü. Sınıflandırma sürecinin ardından, adayların askerlik görevlerini yerine getirecekleri birlikler ile sevk tarihleri merak ediliyor. Bu kapsamda "Milli Savunma Bakanlığı 2026 celp sevk takvimi ile bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?" sorusunun cevabı haberimizde. İşte tüm detaylar...
Bedelli askerlik başvurularını yapan adaylar, askerlik yerlerinin açıklanmasını bekliyor. Belirlenen asker adaylarının celp ve sevk dönemi, Milli Savunma Bakanlığı tarafından açıklanacak. Adaylar sonuçları e-Devlet üzerinden öğrenebilecek. Peki, bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak, sonuçlara nasıl bakılır? İşte MSB bedelli askerlik yeri sorgulama ekranı...
2026 BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Milli Savunma Bakanlığı, Şubat 2026 sınıflandırma dönemi bedelli askerlik yerleri açıklanma tarihini 29 Ocak 2026 olarak duyurdu. Bu tarihte askerlik yerleri ile birlikte sınıflandırma sonuçları da açıklanacak.
BEDELLİ ASKERLİK YERİ NASIL ÖĞRENİLİR?
Bedelli askerlik yerini öğrenmek isteyen asker adayları, e-Devlet üzerinden, askerlik şubelerinden ya da MSB mobil uygulamasından öğrenebilir.
BEDELLİ ASKERLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Bedelli askerlik başvuru işlemleri kişinin askerlik statüsüne göre değişiklik gösterir:
Yoklama kaçağı, saklı veya bakaya olmayanlar, e-Devlet üzerinden ya da askerlik şubelerinden başvuru yapabilir.
Kaçak, saklı ya da bakaya olanlar ise yalnızca askerlik şubeleri aracılığıyla (kendisi veya yasal yakınları ile) başvuru yapabilir.
GÜNCEL BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR?
1 Ocak – 31 Temmuz 2026 için zamlı bedelli askerlik ücreti 333 bin 88 TL olarak belirlendi.