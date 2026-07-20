2026 BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN? Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Başvuruları ne zaman, şartları neler?
2026 Çarşı ve Mahalle Bekçiliği başvuru süreci, bekçilik mesleğine adım atmak isteyen binlerce aday tarafından yakından takip ediliyor. Polis Akademisi tarafından yapılacak duyurularla birlikte başvuru tarihleri, adaylarda aranacak kriterler ve sınav takvimine ilişkin detaylar netlik kazanacak. Yeni dönemde bekçi olma hayali kuran vatandaşlar, başvuru şartları ve süreçle ilgili gelişmeleri araştırmaya başladı. Peki, 2026 bekçi alımı ne zaman? Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Başvuruları ne zaman, şartları neler? Ayrıntılar haberimizde.
2026 Çarşı ve Mahalle Bekçiliği başvuru süreci, bekçilik mesleğine adım atmak isteyen binlerce aday tarafından yakından takip ediliyor. Polis Akademisi tarafından yapılacak duyurularla birlikte başvuru tarihleri, adaylarda aranacak kriterler ve sınav takvimine ilişkin detaylar netlik kazanacak. Yeni dönemde bekçi olma hayali kuran vatandaşlar, başvuru şartları ve süreçle ilgili gelişmeleri araştırmaya başladı. Peki, 2026 bekçi alımı ne zaman? Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Başvuruları ne zaman, şartları neler? Ayrıntılar haberimizde.
2026 BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN?
2026 bekçi alımı için adayların araştırmaları devam ederken, yeni döneme ilişkin resmi duyurular yakından takip ediliyor. Polis Akademisi Başkanlığı ve İçişleri Bakanlığı tarafından yapılacak açıklamalar beklenirken, Temmuz 2026 itibarıyla Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımına dair başvuru kılavuzu henüz yayımlanmış değil. Başvuru süreci ve kontenjan detaylarının resmi ilanla birlikte netleşmesi bekleniyor.
BEKÇİLİK ŞARTLARI NELER?
2026 Çarşı ve Mahalle Bekçiliği başvuru şartları kapsamında adaylarda aranması beklenen temel kriterler şu şekilde sıralanıyor:
Türk vatandaşı olmak,
En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
Başvuru için belirlenen yaş şartını taşımak,
18 yaşını tamamlamış ve 31 yaşından gün almamış olmak,
Askerlik durumuyla ilgili gerekli şartları karşılamak,
Başvuru yapılan dönem için belirlenen ikamet koşulunu sağlamak,
Göreve uygunluk açısından ilgili mevzuatta yer alan diğer şartları taşımak.
Bekçi alımına ilişkin kesin şartlar ve başvuru detayları, Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yayımlanacak resmi başvuru kılavuzu ile netleşecek.