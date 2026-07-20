2026 BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN? Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Başvuruları ne zaman, şartları neler?

2026 Çarşı ve Mahalle Bekçiliği başvuru süreci, bekçilik mesleğine adım atmak isteyen binlerce aday tarafından yakından takip ediliyor. Polis Akademisi tarafından yapılacak duyurularla birlikte başvuru tarihleri, adaylarda aranacak kriterler ve sınav takvimine ilişkin detaylar netlik kazanacak. Yeni dönemde bekçi olma hayali kuran vatandaşlar, başvuru şartları ve süreçle ilgili gelişmeleri araştırmaya başladı. Peki, 2026 bekçi alımı ne zaman? Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Başvuruları ne zaman, şartları neler? Ayrıntılar haberimizde.