Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi 2026'da altın yükselecek mi? 2026 Goldman Sachs, JPmorgan ve Deutsche Bank altın fiyatı tahminleri ile gelecek sene altın ne kadar olacak?

        Altın 2026 yılında da yükselmeye devam edecek mi? Goldman Sachs, JPmorgan ve Deutsche Bank'tan altın tahminleri

        2025 yılında altın birçok kez rekor kırarak, bir kez daha 'güvenli liman' olduğunu kanıtladı. 1979 yılından beri en hızlı yükselişini yaşayan altının 2026 yılındaki seyri merak ediliyor. Konuyla ilgili tahminlerini paylaşan Goldman Sachs, JPmorgan ve Deutsche Bank, yükselişin devam edeceğini açıkladı. İşte, 2026 altın fiyatı tahminleri

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.12.2025 - 16:56 Güncelleme: 19.12.2025 - 16:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        2025 yılı altın yatırımcıları için oldukça kârlı geçti. 19 Aralık itibarıyla altının ons fiyatı, 4.325 dolarla zirveyi gördü. Yeni yıla girmemize günler kala, altın fiyatlarının 2026 yılındaki seyri merak ediliyor. Goldman Sachs, JPmorgan ve Deutsche Bank altınla ilgili öngörülerini paylaştı ve hepsi 2026 yılı için 'yükseliş' vurgusu yaptı. İşte, dünya bankalarından altın fiyatı tahminleri

        2

        2025 ALTININ ZİRVE YILI OLDU

        2025 yılı altın yatırımcısı açısından olumlu geçti. Altının ons fiyatı 20 Ekim'de 4.382 dolarla tarihi zirvesini gördü. Ons fiyatı kasım başında 3.700 doların altını test etse de bugün itibarıyla 4.325 dolardan işlem gördü.

        Böylece altın dolar bazında 2025 genelinde yüzde 65 yükseldi. Eğer bu seviyeleri koruyabilirse 1979'dan bu yana en hızlı yıllık yükselişini kaydetmiş olacak. 1979'da altın fiyatlarında yüzde 123'lük yükseliş yaşanmıştı.

        3

        2026 YILINDA ALTIN YÜKSELMEYE DEVAM EDECEK Mİ?

        ABD'li finans devi Goldman Sachs, dün yayımladığı notta baz senaryosunda altın fiyatlarının Aralık 2026’ya kadar yüzde 14 artarak ons başına 4.900 dolara yükseleceğini öngördü. Goldman, merkez bankalarının yapısal olarak yüksek alımları ve ABD Merkez Bankası’nın faiz indirimlerinden gelecek çevresel desteğin altını destekleyeceğini vurguladı.

        4

        2026 ALTIN FİYATI TAHMİNLERİ

        Öngörüsü yayımlayan bir diğer kuruluş ise JPMorgan oldu. JPMorgan Küresel Emtia Stratejisi Başkanı Natasha Kaneva 2025'te yaşanan yükselişe ve 2026 beklentilerine ilişkin yaptığı değerlendirmede “Bu ralli doğrusal olmadı ve olmayacak; ancak altın fiyatlarında bu daha yüksek tabanı oluşturan eğilimler tükenmedi” diyerek resmi rezervler ve yatırımcıların altına yönelimindeki uzun vadeli trendin süreceğini, talebin 2026 sonuna kadar fiyatları 5.000 dolar/ons seviyesine taşımasını beklediklerini söyledi.

        JPMorgan analistleri, 2026’nın son çeyreğinde ortalama 5.055 dolar/ons, 2027 sonunda ise 5.400 dolar/ons seviyelerine doğru yükseliş öngördü.

        5

        ALTIN FİYATLARINDA YÜKSELİŞ SÜRECEK

        Deutsche Bank ise 3 hafta önce yayımladığı raporda ons fiyatına yönelik 2026 yılı tahminini yukarı yönlü revize etti. Banka, önceki ortalama fiyat beklentisi olan 4.000 doları 4.450 dolara yükseltti. Banka zirve fiyatı olarak ise 4.950 doları işaret etti.

        6

        SON 10 YILDA ALTIN ONS NASIL YÜKSELDİ?

        Yıl Altın ons fiyatı değişim (%)
        2025 64.9
        2024 27.2
        2023 13.2
        2022 -0.4
        2021 -3.6
        2020 25.1
        2019 18.3
        2018 -1.6
        2017 13.2
        2016 8.4
        Haberi Hazırlayan: Başak Ergülen
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        8 çocuğa zincirleme cinsel istismar! Öğretmene büyük ceza!
        8 çocuğa zincirleme cinsel istismar! Öğretmene büyük ceza!
        Cimbom'dan Andre hamlesi!
        Cimbom'dan Andre hamlesi!
        Fransız hükümetten çiftçilere ateşkes teklifi
        Fransız hükümetten çiftçilere ateşkes teklifi
        "Babam bizi tinerle yakmak istedi!"
        "Babam bizi tinerle yakmak istedi!"
        İCRYPEX’in sahibine müebbet istemi
        İCRYPEX’in sahibine müebbet istemi
        Fenerbahçe, Sörloth için masaya oturdu!
        Fenerbahçe, Sörloth için masaya oturdu!
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Putin'den Ukrayna'ya: Barışçıl araçları reddediyor
        Putin'den Ukrayna'ya: Barışçıl araçları reddediyor
        Marmara'ya lapa lapa kar geliyor!
        Marmara'ya lapa lapa kar geliyor!
        ABD'de 2 kişiyi öldüren Brown Üniversitesi saldırganı ölü bulundu
        ABD'de 2 kişiyi öldüren Brown Üniversitesi saldırganı ölü bulundu
        "Yeni haberim oldu"
        "Yeni haberim oldu"
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Ünlü oyuncu gözaltına alındı
        Ünlü oyuncu gözaltına alındı
        Hollywood ünlülerinden peş peşe açıklama: Lyme hastalığı
        Hollywood ünlülerinden peş peşe açıklama: Lyme hastalığı
        Fenerbahçe, Eyüpspor deplasmanında!
        Fenerbahçe, Eyüpspor deplasmanında!
        Kış ne zaman başlar?
        Kış ne zaman başlar?
        Halil Umut Meler'den flaş açıklamalar!
        Halil Umut Meler'den flaş açıklamalar!
        Şakalaştığı arkadaşı taşla kafatasını kırdı!
        Şakalaştığı arkadaşı taşla kafatasını kırdı!
        2026'da altında ne bekleniyor?
        2026'da altında ne bekleniyor?
        Çin'in gizli tutulan çip projesi
        Çin'in gizli tutulan çip projesi