Altın 2026 yılında da yükselmeye devam edecek mi? Goldman Sachs, JPmorgan ve Deutsche Bank'tan altın tahminleri
2025 yılında altın birçok kez rekor kırarak, bir kez daha 'güvenli liman' olduğunu kanıtladı. 1979 yılından beri en hızlı yükselişini yaşayan altının 2026 yılındaki seyri merak ediliyor. Konuyla ilgili tahminlerini paylaşan Goldman Sachs, JPmorgan ve Deutsche Bank, yükselişin devam edeceğini açıkladı. İşte, 2026 altın fiyatı tahminleri
2025 yılı altın yatırımcıları için oldukça kârlı geçti. 19 Aralık itibarıyla altının ons fiyatı, 4.325 dolarla zirveyi gördü. Yeni yıla girmemize günler kala, altın fiyatlarının 2026 yılındaki seyri merak ediliyor. Goldman Sachs, JPmorgan ve Deutsche Bank altınla ilgili öngörülerini paylaştı ve hepsi 2026 yılı için 'yükseliş' vurgusu yaptı. İşte, dünya bankalarından altın fiyatı tahminleri
2025 ALTININ ZİRVE YILI OLDU
2025 yılı altın yatırımcısı açısından olumlu geçti. Altının ons fiyatı 20 Ekim'de 4.382 dolarla tarihi zirvesini gördü. Ons fiyatı kasım başında 3.700 doların altını test etse de bugün itibarıyla 4.325 dolardan işlem gördü.
Böylece altın dolar bazında 2025 genelinde yüzde 65 yükseldi. Eğer bu seviyeleri koruyabilirse 1979'dan bu yana en hızlı yıllık yükselişini kaydetmiş olacak. 1979'da altın fiyatlarında yüzde 123'lük yükseliş yaşanmıştı.
2026 YILINDA ALTIN YÜKSELMEYE DEVAM EDECEK Mİ?
ABD'li finans devi Goldman Sachs, dün yayımladığı notta baz senaryosunda altın fiyatlarının Aralık 2026’ya kadar yüzde 14 artarak ons başına 4.900 dolara yükseleceğini öngördü. Goldman, merkez bankalarının yapısal olarak yüksek alımları ve ABD Merkez Bankası’nın faiz indirimlerinden gelecek çevresel desteğin altını destekleyeceğini vurguladı.
2026 ALTIN FİYATI TAHMİNLERİ
Öngörüsü yayımlayan bir diğer kuruluş ise JPMorgan oldu. JPMorgan Küresel Emtia Stratejisi Başkanı Natasha Kaneva 2025'te yaşanan yükselişe ve 2026 beklentilerine ilişkin yaptığı değerlendirmede “Bu ralli doğrusal olmadı ve olmayacak; ancak altın fiyatlarında bu daha yüksek tabanı oluşturan eğilimler tükenmedi” diyerek resmi rezervler ve yatırımcıların altına yönelimindeki uzun vadeli trendin süreceğini, talebin 2026 sonuna kadar fiyatları 5.000 dolar/ons seviyesine taşımasını beklediklerini söyledi.
JPMorgan analistleri, 2026’nın son çeyreğinde ortalama 5.055 dolar/ons, 2027 sonunda ise 5.400 dolar/ons seviyelerine doğru yükseliş öngördü.
ALTIN FİYATLARINDA YÜKSELİŞ SÜRECEK
Deutsche Bank ise 3 hafta önce yayımladığı raporda ons fiyatına yönelik 2026 yılı tahminini yukarı yönlü revize etti. Banka, önceki ortalama fiyat beklentisi olan 4.000 doları 4.450 dolara yükseltti. Banka zirve fiyatı olarak ise 4.950 doları işaret etti.
SON 10 YILDA ALTIN ONS NASIL YÜKSELDİ?