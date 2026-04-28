2026 DGS başvuru tarihleri: DGS sınavı ne zaman, saat kaçta? DGS başvuruları ne zaman başlıyor?
Ön lisans programlarından mezun olarak eğitimlerini dört yıllık lisans seviyesine yükseltmek isteyen binlerce adayın heyecanla beklediği 2026 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) takvimi kesinleşti. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklanan takvime göre başvuru, sınav ve sonuç tarihleri belli olurken, adaylar da hazırlık sürecini bu takvime göre planlamaya başladı. DGS, her yıl olduğu gibi bu yıl da sayısal ve sözel testlerden oluşacak ve adayların lisans programlarına yerleşebilmesi için önemli bir fırsat sunacak. Özellikle kontenjanlar, puan hesaplama sistemi ve tercih süreci gibi detaylar da sınava hazırlanan adaylar tarafından yakından takip ediliyor. Peki DGS sınavı ne zaman, saat kaçta? DGS başvuruları ne zaman başlıyor? İşte detaylar...
DGS SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan resmi takvime göre, 2026 yılı Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 19 Temmuz 2026 tarihinde uygulanacak.
DGS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Dikey Geçiş Sınavı (DGS) için başvurular, 15 Mayıs ile 2 Haziran 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Başvuru süresini kaçıran adaylar için ise geç başvuru imkânı 11 Haziran 2026 tarihinde sunulacak.