Berat Kandili ne zaman? 2026 Diyanet dini günler takvimine göre Berat Kandili hangi güne denk geliyor?
Şaban ayının başlamasının ardından Berat Kandili tarihi araştırmaları hız kazandı. Arapça kökenli olan Berat kelimesi "temize çıkma, kurtuluş, günahlardan arınma" anlamına geliyor. Müslümanların bolca dua ve tövbe ederek Allah'ın sonsuz rahmetine sığındığı gece olarak bilinir. Peki, Berat Kandili ne zaman, hangi güne denk geliyor? İşte 2026 Diyanet dini günler takvimine göre Berat Kandili tarihi...
Şaban ayının 15. gecesine denk gelen Berat Kandili tarihi merak ediliyor. Bu mübarek gecede Kur’an-ı Kerim’in Allah katından dünya semasına toplu halde indirildiğine inanılıyor. Allah’ın affına sığınma ve günahlardan arınma gecesi olarak anılan Berat Kandili’nin tarihi belli oldu. Bu kapsamda “2026 Diyanet dini günler takvimine göre Berat Kandili hangi güne denk geliyor, yapılacak ibadetler neler?” sorularının cevabı haberimizde. İşte tüm detaylar...
BERAT KANDİLİ NEDİR?
Berat Kandili, Şaban ayının 15. gecesine denk geliyor. “Berat” kelimesi Arapça kökenlidir ve “temize çıkma, günahlarından kurtulma, arınma” anlamına gelir. Bu doğrultuda Allah’ın affına mazhar olma, günahlardan temizlenme gecesidir.
BERAT KANDİLİ NE ZAMAN?
Diyanet 2026 dini günler takvimine göre Berat Kandili 2 Şubat Pazartesi günü idrak edilecek.
BERAT KANDİLİNİN ÖNEMİ VE FAZİLETİ
Berat Kandili, affedilme, bağışlanma ve duaların kabul olduğu rahmet kapılarının ardına kadar açıldığı mübarek bir gece olarak bilinir.
Peygamber Efendimiz (s.a.v) bu gecenin önemine dikkat çekmiş ve şöyle buyurmuştur: "Şaban’ın on beşinci gecesinde Allah yer yüzüne rahmetiyle tecelli eder ve şirk koşan ile Müslüman kardeşine kin tutan kimseler hariç herkesi bağışlar." (İbn Mâce) Bu hadis, Berat Gecesi’nin Allah’ın rahmeti ve bağışlaması bakımından ne kadar değerli bir gece olduğunu gösteriyor.
Bu gecede Allah’ın merhametinin kullara daha çok yöneldiğine inanılır. Aynı zamanda bir yıl boyunca olacak rızık, ömür ve bazı ilahi takdirlerin meleklere bildirildiği, Kur’an-ı Kerim’in dünya semasına toplu halde indirildiği ve vahyin başlangıcına işaret eden kutlu bir zaman dilimi olarak kabul edilir. Dua ve ibadetlerin ayrı bir değer kazandığı bu gece, kulun kendini muhasebeye çekip manevî olarak arınması ve yeni bir başlangıç yapması için önemli bir fırsattır.
BERAT KANDİLİNDE YAPILACAK İBADETLER
Tövbe etmek: Bu gecenin özü affedilme olduğu için müslümanlar bolca tövbe ve istiğfar etmeli.
Oruç tutmak: Peygamber Efendimiz’in (sav), Ramazan dışında en çok oruç tuttuğu ay Şaban ayı olarak biliniyor. Şaban ayının 15. gününde oruç tutmak faziletli kabul edilir.
Kaza ve Nafile namazı kılmak: Bu gecede kılınabilecek nafile namazlar arasında 6, 12 ya da 100 rekatlık namazlar bulunuyor. Özellikle "Salatü'l-Hayr" adını taşıyan 100 rekatlık namaz, her rekatta bir Fatiha ve on İhlas suresi okunarak kılınır.
Kur’an-ı Kerim okumak: Kur’an-ı Kerim, Berat Gecesi’nde Allah katından dünya semasına toplu halde indirilmiştir. Daha sonra ise Peygamber Efendimiz’e (sav) yirmi üç yıl boyunca parça parça gönderilmiştir. Bu yüzden bolca Kur’an okumak çok kıymetlidir.
Salavat getirmek: Peygamber Efendimize (sav) salavat getirmek kalpleri huzurla doldur.
Allah’ı çokça zikretmek: Mübârek gecelerde Rabbimizi zikretmeye daha çok önem verilmelidir.
“Kendi kendine, yalvararak ve ürpererek, yüksek olmayan bir sesle, sabah-akşam Rabbini an. Gâfillerden olma!” (el- A’râf, 205)
Sadaka vermek: Allah yolunda sadaka vermek, kişiyi pek çok tehlike ve belalardan korur.