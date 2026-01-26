BERAT KANDİLİNİN ÖNEMİ VE FAZİLETİ

Berat Kandili, affedilme, bağışlanma ve duaların kabul olduğu rahmet kapılarının ardına kadar açıldığı mübarek bir gece olarak bilinir.

Peygamber Efendimiz (s.a.v) bu gecenin önemine dikkat çekmiş ve şöyle buyurmuştur: "Şaban’ın on beşinci gecesinde Allah yer yüzüne rahmetiyle tecelli eder ve şirk koşan ile Müslüman kardeşine kin tutan kimseler hariç herkesi bağışlar." (İbn Mâce) Bu hadis, Berat Gecesi’nin Allah’ın rahmeti ve bağışlaması bakımından ne kadar değerli bir gece olduğunu gösteriyor.

Bu gecede Allah’ın merhametinin kullara daha çok yöneldiğine inanılır. Aynı zamanda bir yıl boyunca olacak rızık, ömür ve bazı ilahi takdirlerin meleklere bildirildiği, Kur’an-ı Kerim’in dünya semasına toplu halde indirildiği ve vahyin başlangıcına işaret eden kutlu bir zaman dilimi olarak kabul edilir. Dua ve ibadetlerin ayrı bir değer kazandığı bu gece, kulun kendini muhasebeye çekip manevî olarak arınması ve yeni bir başlangıç yapması için önemli bir fırsattır.