Dünya Kupası Play-off turu kura çekim tarihi grup maçlarının ardından gündemi meşgul etmeye başladı. 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri heyecan son grup maçları ile sürüyor. Milliler, grupta oynayacağı İspanya'yı en az 7 farkla mağlup etmesi durumunda averajla lider olacak ve Dünya Kupası'na direkt katılım sağlayacak. Aksi durumda ise Türkiye yoluna Play-off turundan devam edecek. Peki, "2026 Dünya Kupası Play-off turu kura çekimi ne zaman, saat kaçta?" İşte detaylar...