        A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 6. maçında İspanya ile karşı karşıya geliyor. Bulgaristan'ı 2-0 mağlup eden ay-yıldızlılar, Dünya Kupası için play-off oynama hakkı elde etti. Bu kapsamda 2026 Dünya Kupası Play-off turu kura çekim tarihi gündemdeki yerini aldı. Peki, "Dünya Kupası Play-off turu kura çekimi ne zaman, saat kaçta?" İşte Türkiye'nin muhtemel rakipleri...

        Giriş: 18.11.2025 - 22:33 Güncelleme: 19.11.2025 - 07:16
        Dünya Kupası Play-off turu kura çekim tarihi grup maçlarının ardından gündemi meşgul etmeye başladı. 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri heyecan son grup maçları ile sürüyor. Milliler, grupta oynayacağı İspanya'yı en az 7 farkla mağlup etmesi durumunda averajla lider olacak ve Dünya Kupası'na direkt katılım sağlayacak. Aksi durumda ise Türkiye yoluna Play-off turundan devam edecek. Peki, "2026 Dünya Kupası Play-off turu kura çekimi ne zaman, saat kaçta?" İşte detaylar...

        KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

        Dünya Kupası Play-off turu kura çekimi, 20 Kasım Perşembe günü saat 15.00'te gerçekleştirilecek.

        TÜRKİYE KURA ÇEKİMİNDE HANGİ TORBADA?

        Bulgaristan'ı mağlup ederek ikinciliği garantileyen Türkiye, play-off'larda ilk torbada yer alacak.

        A MİLLİ TAKIM’IN PLAY-OFF TURUNDAKİ MUHTEMEL RAKİPLERİ VE TORBALAR

        Gruplardaki son maçların eksik olduğu sıralamaya göre torbalar şu şekilde olacak:

        1. Torba: TÜRKİYE, İtalya, Ukrayna, Polonya

        2. Torba: Macaristan, İskoçya, Çekya, Slovakya

        3. Torba: Arnavutluk, Kuzey Makedonya, Kosova, Bosna Hersek

        4. Torba: Galler, İsveç, Romanya, Kuzey İrlanda

        Torbası kesinleşen takımlar: TÜRKİYE, Çekya, Arnavutluk, İsveç, Kuzey İrlanda.

        DÜNYA KUPASI PLAY-OFF MAÇLARI NE ZAMAN?

        Play-off maçları Mart 2026'da oynanacak.

