Dünya Kupası Play-off turu kura çekimi ne zaman, saat kaçta? İşte Türkiye'nin muhtemel rakipleri
A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 6. maçında İspanya ile karşı karşıya geliyor. Bulgaristan'ı 2-0 mağlup eden ay-yıldızlılar, Dünya Kupası için play-off oynama hakkı elde etti. Bu kapsamda 2026 Dünya Kupası Play-off turu kura çekim tarihi gündemdeki yerini aldı. Peki, "Dünya Kupası Play-off turu kura çekimi ne zaman, saat kaçta?" İşte Türkiye'nin muhtemel rakipleri...
Dünya Kupası Play-off turu kura çekim tarihi grup maçlarının ardından gündemi meşgul etmeye başladı. 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri heyecan son grup maçları ile sürüyor. Milliler, grupta oynayacağı İspanya'yı en az 7 farkla mağlup etmesi durumunda averajla lider olacak ve Dünya Kupası'na direkt katılım sağlayacak. Aksi durumda ise Türkiye yoluna Play-off turundan devam edecek. Peki, "2026 Dünya Kupası Play-off turu kura çekimi ne zaman, saat kaçta?" İşte detaylar...
KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
Dünya Kupası Play-off turu kura çekimi, 20 Kasım Perşembe günü saat 15.00'te gerçekleştirilecek.
TÜRKİYE KURA ÇEKİMİNDE HANGİ TORBADA?
Bulgaristan'ı mağlup ederek ikinciliği garantileyen Türkiye, play-off'larda ilk torbada yer alacak.
A MİLLİ TAKIM’IN PLAY-OFF TURUNDAKİ MUHTEMEL RAKİPLERİ VE TORBALAR
Gruplardaki son maçların eksik olduğu sıralamaya göre torbalar şu şekilde olacak:
1. Torba: TÜRKİYE, İtalya, Ukrayna, Polonya
2. Torba: Macaristan, İskoçya, Çekya, Slovakya
3. Torba: Arnavutluk, Kuzey Makedonya, Kosova, Bosna Hersek
4. Torba: Galler, İsveç, Romanya, Kuzey İrlanda
Torbası kesinleşen takımlar: TÜRKİYE, Çekya, Arnavutluk, İsveç, Kuzey İrlanda.
DÜNYA KUPASI PLAY-OFF MAÇLARI NE ZAMAN?
Play-off maçları Mart 2026'da oynanacak.