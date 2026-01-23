Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) tarihi gündemdeki yerini koruyor. En az yüzde 40 engelli raporu olan adaylar devlet memuru olarak atanmak için sınavda ter dökecek. ÖSYM'nin paylaştığı takvime göre EKPSS'ye girmeyi bekleyen adaylar için başvuru, sınav ve sonuç tarihleri netlik kazandı. Bu kapsamda “2026 EKPSS başvuruları ne zaman yapılacak, sınav hangi güne denk geliyor?” soruları yanıt buldu. İşte tüm ayrıntılar...