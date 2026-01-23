Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem 2026 EKPSS sınav ve başvuru tarihi ne zaman, başvurular başladı mı, sonuçlar ne zaman açıklanacak?

        2026 EKPSS başvuru tarihleri: EKPSS sınavı ne zaman yapılacak, başvurular başladı mı?

        Binlerce adayın merakla beklediği Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) araştırmaları hız kazandı. 2026 ÖSYM sınav takvimine göre EKPSS 19 Nisan Pazar günü gerçekleşecek. Peki, EKPSS başvuruları ne zaman başlıyor, sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte tüm detaylar haberimizde...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.01.2026 - 09:52 Güncelleme: 23.01.2026 - 09:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) tarihi gündemdeki yerini koruyor. En az yüzde 40 engelli raporu olan adaylar devlet memuru olarak atanmak için sınavda ter dökecek. ÖSYM'nin paylaştığı takvime göre EKPSS'ye girmeyi bekleyen adaylar için başvuru, sınav ve sonuç tarihleri netlik kazandı. Bu kapsamda “2026 EKPSS başvuruları ne zaman yapılacak, sınav hangi güne denk geliyor?” soruları yanıt buldu. İşte tüm ayrıntılar...

        2

        2026 EKPSS SINAVI NE ZAMAN?

        ÖSYM’nin yayımladığı 2026 sınav takvimine göre Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) 19 Nisan 2026 tarihinde gerçekleşecek.

        3

        EKPSS BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?

        EKPSS başvuruları 4 -24 Şubat 2026 tarihleri arasında alınacak.

        Adaylar başvurularını ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden yapabilecek.

        4

        EKPSS GEÇ BAŞVURU TARİHLERİ

        Başvuru tarihlerini kaçıran adaylar için EKPSS geç başvuru süreci 3 - 4 Mart 2026 tarihleri arasında gerçekleşecek.

        5

        EKPSS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        EKPSS sonuçları 14 Mayıs 2026 tarihinde ÖSYM tarafından açıklanacak.

        Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin internet sayfasından öğrenebilecekler.

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Altın rekor kırmaya devam ediyor
        Altın rekor kırmaya devam ediyor
        "Alkışı hak ediyor!"
        "Alkışı hak ediyor!"
        Yem hazırlarken feci ölüm!
        Yem hazırlarken feci ölüm!
        Teşekkürler Zeynep Sönmez: Tarih yazarak veda etti!
        Teşekkürler Zeynep Sönmez: Tarih yazarak veda etti!
        Ezgi Alya'nın hayatı için 1 yıl 8 ay hapis!
        Ezgi Alya'nın hayatı için 1 yıl 8 ay hapis!
        Trump elindeki morluğun sebebini açıkladı
        Trump elindeki morluğun sebebini açıkladı
        İstanbul'da et fiyatları Ramazan sonuna kadar sabitlendi
        İstanbul'da et fiyatları Ramazan sonuna kadar sabitlendi
        Trump Carney'e davetini geri çekti
        Trump Carney'e davetini geri çekti
        Zelenskiy'den Avrupa'ya Grönland eleştirisi
        Zelenskiy'den Avrupa'ya Grönland eleştirisi
        Meteoroloji'den 26 kent için 'sarı' alarm! Batıda yağmur doğuda kar!
        Meteoroloji'den 26 kent için 'sarı' alarm! Batıda yağmur doğuda kar!
        Trump'tan JPMorgan ile CEO'suna dava
        Trump'tan JPMorgan ile CEO'suna dava
        Part time çalışan işçinin tazminatı
        Part time çalışan işçinin tazminatı
        3 ilin emniyet müdürü değişti
        3 ilin emniyet müdürü değişti
        En düşük emekli maaşı 20 bin liraya yükseltildi
        En düşük emekli maaşı 20 bin liraya yükseltildi
        Alarmdan dakikalar önce uyananlar dikkat!
        Alarmdan dakikalar önce uyananlar dikkat!
        WSJ: ABD Suriye'den tamamen çekilmeyi düşünüyor
        WSJ: ABD Suriye'den tamamen çekilmeyi düşünüyor
        İşte hassas midelerin baş düşmanı 5 şey!
        İşte hassas midelerin baş düşmanı 5 şey!
        Fenerbahçe, Szymanski ile yollarını ayırdı!
        Fenerbahçe, Szymanski ile yollarını ayırdı!
        Fransa Rusya'dan gelen tankeri denetledi
        Fransa Rusya'dan gelen tankeri denetledi
        Tedesco: İlk 8 olmazsa da problem yok!
        Tedesco: İlk 8 olmazsa da problem yok!