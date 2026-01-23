2026 EKPSS başvuru tarihleri: EKPSS sınavı ne zaman yapılacak, başvurular başladı mı?
Binlerce adayın merakla beklediği Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) araştırmaları hız kazandı. 2026 ÖSYM sınav takvimine göre EKPSS 19 Nisan Pazar günü gerçekleşecek. Peki, EKPSS başvuruları ne zaman başlıyor, sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte tüm detaylar haberimizde...
Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) tarihi gündemdeki yerini koruyor. En az yüzde 40 engelli raporu olan adaylar devlet memuru olarak atanmak için sınavda ter dökecek. ÖSYM'nin paylaştığı takvime göre EKPSS'ye girmeyi bekleyen adaylar için başvuru, sınav ve sonuç tarihleri netlik kazandı. Bu kapsamda “2026 EKPSS başvuruları ne zaman yapılacak, sınav hangi güne denk geliyor?” soruları yanıt buldu. İşte tüm ayrıntılar...
2026 EKPSS SINAVI NE ZAMAN?
ÖSYM’nin yayımladığı 2026 sınav takvimine göre Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) 19 Nisan 2026 tarihinde gerçekleşecek.
EKPSS BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?
EKPSS başvuruları 4 -24 Şubat 2026 tarihleri arasında alınacak.
Adaylar başvurularını ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden yapabilecek.
EKPSS GEÇ BAŞVURU TARİHLERİ
Başvuru tarihlerini kaçıran adaylar için EKPSS geç başvuru süreci 3 - 4 Mart 2026 tarihleri arasında gerçekleşecek.
EKPSS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
EKPSS sonuçları 14 Mayıs 2026 tarihinde ÖSYM tarafından açıklanacak.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin internet sayfasından öğrenebilecekler.