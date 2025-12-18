2026 en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? En düşük emekli maaşına seyyanen zam yapılacak mı?
Aralık enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla yeni yılda geçerli olacak emekli maaş zammı da netleşecek. Şu anda 16.881 TL olan en düşük emekli maaşı da enflasyon oranında artacak. Peki, 2026 en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Bu sene seyyanen zam olacak mı?
Yıl sonunun gelmesiyle ekonomi gündemindeki yoğunluk da devam ediyor. Aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla 6 aylık enflasyon farkı ve emekli maaş zammı netleşecek. Öte yandan, en düşük emekli maaşındaki artış oranı ve ek bir zam olup olmayacağı da kamuoyunun gündeminde yer alıyor. Peki, 2026 en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, maaşa ek bir zam yapılacak mı?
2026 EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?
2025 yılı enflasyonu yüzde 31 oranında çıkarsa en düşük emekli aylığının da 6 aylık enflasyon oranında artırılarak ocak ayında 18.954 TL’ye çıkartılması bekleniyor. Enflasyon yüzde 33 olursa en düşük emekli aylığı da 19.244 TL’ye çıkacak.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞINA EK ZAM OLACAK MI?
Habertürk'ten Bülent Aydemir'in haberine göre: en düşük emekli maaşlarına ek bir zam yapılmayacak. Bunun yerine, en düşük emekli maaşı enflasyon oranında artacak.
2025 YILINDA ENFLASYON ORANINDA ARTIRILDI
En düşük emekli aylığına 2025 yılında ocak ve temmuz aylarında son 6 aylık enflasyon oranında artış yapıldı. Geçen yıl 12.500 TL olan en düşük emekli aylığı ocak ayında yüzde 15,75 oranında artırılarak 14.469 TL’ye, temmuz ayında da yüzde 16,67 oranında artırılarak 16.881 TL’ye yükseltildi.
2026 MEMUR VE BAĞKUR EMEKLİ MAAŞ ZAMMI YÜZDE KAÇ OLACAK?
SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına ocak ayında temmuz - aralık dönemini kapsayan 6 aylık enflasyon oranında artış yapılacak. 2025 yılı enflasyonu yüzde 31 olursa ocak ayında SSK ve BAĞ-KUR’luların emekli aylıkları yüzde 12,28 oranında artacak.
Yıl sonu enflasyonu yüzde 33 olarak gerçekleşirse SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına ocak ayında yüzde 14 oranında zam yapılacak.
5 AYLIK ENFLASYON FARKI NE OLDU?
Kasım ayında enflasyon yüzde 0,87 olarak gerçekleşirken, yıllık enflasyon yüzde 31,07 oldu. Buna göre temmuz-kasım aylarını kapsayan beş aylık dönemde SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları için enflasyon farkı yüzde 11,20 oldu.