2026 en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, enflasyona göre mi artacak?
6 aylık enflasyon farkının belli olmasıyla SSK ve Bağkur emekli maaş zam oranı da açıklandı. Buna göre, yeni yılda geçerli olacak emekli maaş zam oranı yüzde 12,19 oldu. Şimdi ise gözler en düşük emekli maaşına çevrildi. Geçtiğimiz sene en düşük emekli maaşı 6 aylık enflasyon farkına göre olmuştu. Peki, 2026 en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
2026 yılında geçerli olacak emekli zam oranı açıklandı ve oran yüzde 12,19 olarak belirlendi. Şimdi ise sıra milyonlarca emekliyi ilgilendiren en düşük emekli maaşı zam oranına geldi. Geçtiğimiz sene enflasyon farkına göre zamlanan emekli aylığı Ocak ayında 14.469 TL'ye, Temmuz ayında ise 16.881 TL'ye yükseldi. Peki, 2026 en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
2026 EMEKLİ MAAŞ ZAMMI YÜZDE KAÇ OLDU?
6 aylık enflasyon farkına göre SSK ve Bağkur emeklilerine yüzde 12,19 oranında zam yapıldı.
2026 EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?
En düşük emekli aylığı 2024 yılı ocak ayından beri her 6 ayda bir artırılıyor. Önceki yıllarda yapılan artışlarda bir kriter yoktu. 2025 yılında yapılan artışlar son 6 aylık enflasyon oranında oldu. Ocak ayında 14.469 TL’ye, temmuz ayında da 16.881 TL’ye yükseltildi.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI ENFLASYONA GÖRE Mİ ARTACAK?
Bu yıl da en düşük emekli aylığı son 6 aylık enflasyon oranında artırılırsa 18.939 TL olacak. Ancak kesin oran akşam saatlerinde netleşecek. Sabah saatlerinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında Ekonomik Koordinasyon Kurulu toplanacak. Konunun önce bu toplantıda, daha sonra da akşam 15.00’te başlayacak kabine toplantısında ele alınması bekleniyor.
KABİNE TOPLANTISINDA EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI BELİRLENECEK
En düşük emekli aylığının artırılması kararı alınırsa kanun çıkartılması gerekiyor. Bu durumda, önümüzdeki günlerde TBMM’ye sunulacak mali konulara ilişkin kanun teklifi ile en düşük emekli aylığı artırılacak.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞINA EK ZAM OLACAK MI?
Habertürk'ten Bülent Aydemir'in haberine göre: en düşük emekli maaşlarına ek bir zam yapılmayacak. Bunun yerine, en düşük emekli maaşı enflasyon oranında artacak.