        Haberler Bilgi Ekonomi 2026 Zamlı emekli maaşları belli oldu! SSK Bağkur emekli maaşına yüzde kaç zam yapıldı, en düşük-en yüksek emekli maaşı kaç TL oldu?

        Zamlı emekli maaşları belli oldu! 2026 SSK, Bağkur emekli maaş zam oranı yüzde kaç oldu?

        2026 zamlı emekli maaşları belli oldu! TÜİK'in Aralık enflasyonunu açıklamasıyla 6 aylık enflasyon farkı netleşti ve 2026 SSK, Bağkur emekli zammı oranı açıklandı. Peki, 2026 zamlı emekli maaşları ne kadar oldu, yüzde kaç zam geldi?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.01.2026 - 10:59 Güncelleme: 05.01.2026 - 10:59
        2026 SSK, Bağkur zamlı emekli maaş oranı belli oldu. TÜİK’in Aralık ayı enflasyon verilerini duyurmasının ardından, 6 aylık enflasyon farkı kesinleşti ve buna bağlı olarak emeklilerinin alacağı zam oranları belli oldu. Peki, 2026 zamlı emekli maaşları ne kadar oldu, yüzde kaç arttı?

        2025 ARALIK ENFLASYONU AÇIKLANDI

        TÜİK 2025 Aralık enflasyon rakamlarını ve 2025 enflasyon rakamını açıkladı.

        Aralık ayında yıllık enflasyon yüzde 30.89, aylık enflasyon yüzde 0.89 oldu.

        6 AYLIK ENFLASYON FARKI YÜZDE KAÇ OLDU?

        6 aylık enflasyon farkı yüzde 12,19 oldu.

        2026 OCAK ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI BELLİ OLDU

        2025 enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla 2026 emekli maaş zamları belli oldu. Buna göre Temmuz-Aralık 6 aylık enflasyon farkı yüzde 12,19 oldu.

        2026 EMEKLİ MAAŞ ZAMMI YÜZDE KAÇ OLDU?

        6 aylık enflasyon farkına göre SSK ve Bağkur emeklilerine yüzde 12,19 oranında zam yapıldı.

        2026 EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

        En düşük emekli aylığı 2024 yılı ocak ayından beri her 6 ayda bir artırılıyor. Önceki yıllarda yapılan artışlarda bir kriter yoktu. 2025 yılında yapılan artışlar son 6 aylık enflasyon oranında oldu. Ocak ayında 14.469 TL’ye, temmuz ayında da 16.881 TL’ye yükseltildi.

        GÖZLER KABİNE TOPLANTISINDA

        Bu yıl da en düşük emekli aylığı son 6 aylık enflasyon oranında artırılırsa 18.939 TL olacak. Ancak kesin oran akşam saatlerinde netleşecek. Sabah saatlerinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında Ekonomik Koordinasyon Kurulu toplanacak. Konunun önce bu toplantıda, daha sonra da akşam 15.00’te başlayacak kabine toplantısında ele alınması bekleniyor.

        En düşük emekli aylığının artırılması kararı alınırsa kanun çıkartılması gerekiyor. Bu durumda, önümüzdeki günlerde TBMM’ye sunulacak mali konulara ilişkin kanun teklifi ile en düşük emekli aylığı artırılacak.

        2026 MEMUR MAAŞ ZAMMI YÜZDE KAÇ OLDU?

        Memur ve emekli memur maaş zammı yüzde 18,60 oldu.

        Haberi Hazırlayan: Başak Ergülen
