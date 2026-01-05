Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi Memur maaş zammı hesaplama tablosu: Ocak zammına göre 2026 yeni memur maaş zammı ne kadar oldu, öğretmen, polis, doktor maaşı yüzde kaç zamlandı?

        Memur maaş zammı hesaplama tablosu: Ocak zammına göre 2026 yeni memur maaş zammı ne kadar oldu, öğretmen, polis, doktor maaşı yüzde kaç zamlandı?

        Memur zammı son dakika haberleri yakından takip ediliyor. TÜİK Aralık ayı enflasyon verisine göre öğretmen, polis, doktor, vaiz ve diğer tüm memurların alacağı zam oranı açıklandı. 6 aylık enflasyon farkına göre 2026 Ocak ayında memur ve memur emeklilerine yapılacak maaş zammı yüzde 18,60 oldu. Zamlı maaş tablosu Aralık enflasyonu ile son halini aldı. Bu noktada memur maaşı hesaplama işlemi gündeme geldi. Peki memur zammı ne kadar oldu? İşte Memur maaşı 2026 Ocak son dakika haberleri…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.01.2026 - 15:35 Güncelleme: 05.01.2026 - 15:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Aralık enflasyon oranının açıklanmasının hemen ardından memur maaş zammı gündeme geldi. Memur ve emekli maaşları 2026 Ocak zammı ile artış yaşıyor. Doktor hemşire, öğretmen, polis maaşları 6 aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı ile son şeklini alıyor. En düşük memur maaşı ne kadar olacak, kaç TL, ne zaman açıklanacak soruları gündemdeki yerini koruyor. Peki, Memur maaş zammı ne kadar oldu, kimler ne kadar maaş alacak? İşte 2026 Ocak memur zammı hesaplama işlemi

        2

        SON DAKİKA MEMUR ZAMMI AÇIKLANDI!

        Memurların yakından takip ettiği Aralık ayı enflasyon oranları, 5 Ocak Pazartesi günü TÜİK tarafından açıklandı

        Türkiye İstatistik Kurumu'nun aralık ayı enflasyon verilerini açıklamasının ardından ocak ayında emekli aylıklarına ve memur maaşlarına yapılacak zam oranı belli oldu. SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına yüzde 12,19, emekli memur aylıklarına ve memur maaşlarına ise yüzde 18,60 oranında zam yapılacak

        SSK ve BAĞ-KUR maaş zammı %12,19

        Memur ve emekli memur maaş zammı %18,60

        3

        *En düşük memur maaşı 60.737 TL oldu.

        4

        *En düşük memur emekli aylığı 27.888 TL oldu

        5

        TÜİK ARALIK ENFLASYON ORANI NE KADAR OLDU?

        Türkiye İstatistik Kurumu, 2025 yılına ait enflasyon rakamlarını açıkladı.

        TÜFE'deki (2003=100) değişim 2025 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre %0,89 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %30,89 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %30,89 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %34,88 artış olarak gerçekleşti.

        6

        MEMUR MAAŞLARI YILDA İKİ KEZ ARTIYOR

        Memurlar, her yıl Ocak ve Temmuz aylarında zam alıyor. Memur maaşları enflasyon farkı yanı sıra toplu sözleşme zammı ile de artış yaşıyor.

        7
        Zamlı emekli maaşları belli oldu!
        Zamlı emekli maaşları belli oldu!
        Haberi Hazırlayan: Duygu Tunç Kızılaslan
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Aracın ön lastikleri patlak! İşte Elif'in ilk otopsisi!
        Aracın ön lastikleri patlak! İşte Elif'in ilk otopsisi!
        Deniz'i benzinle 2 kere yakmış! Kan donduran vahşet!
        Deniz'i benzinle 2 kere yakmış! Kan donduran vahşet!
        Eşi ve kızını öldürmüştü... Cani baba tedaviye alındı!
        Eşi ve kızını öldürmüştü... Cani baba tedaviye alındı!
        Suriye'de yeni banknot dönemi: Esad portresi gitti, sıfırlar atıldı
        Suriye'de yeni banknot dönemi: Esad portresi gitti, sıfırlar atıldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: F-35'e dönüş NATO için de önemli
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: F-35'e dönüş NATO için de önemli
        Süper Kupa'da dev randevu: İşte ilk 11'ler
        Süper Kupa'da dev randevu: İşte ilk 11'ler
        Fenerbahçe ile Samsunspor 'Süper Final' aşkına!
        Fenerbahçe ile Samsunspor 'Süper Final' aşkına!
        Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu
        Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        2025 enflasyonu açıklandı
        2025 enflasyonu açıklandı
        Tammy Abraham'dan HT Spor'a özel açıklamalar!
        Tammy Abraham'dan HT Spor'a özel açıklamalar!
        Togg gelecek planlarını açıkladı
        Togg gelecek planlarını açıkladı
        Bir aylık bebeği durağa bıraktılar... Anne ve anneanne için deport kararı!
        Bir aylık bebeği durağa bıraktılar... Anne ve anneanne için deport kararı!
        Petro'dan Trump'a tepki: Ne Netanyahu ne Hitler bunu yaptı
        Petro'dan Trump'a tepki: Ne Netanyahu ne Hitler bunu yaptı
        Kira için bağış bekliyor
        Kira için bağış bekliyor
        Trump dünya düzenini sarstı: Sırada hangi ülke var?
        Trump dünya düzenini sarstı: Sırada hangi ülke var?
        ABD müdahalesinin ardından Venezuela üssündeki değişim!
        ABD müdahalesinin ardından Venezuela üssündeki değişim!
        "Machado Nobel'i kabul etmeseydi bugün Venezuela lideriydi"
        "Machado Nobel'i kabul etmeseydi bugün Venezuela lideriydi"
        70 yıl sonra ulaşıldı! Kem gözlere karşı 'Süleyman düğümü'
        70 yıl sonra ulaşıldı! Kem gözlere karşı 'Süleyman düğümü'
        'Ya Hep Ya Hiç Yılı'nı kurtardılar
        'Ya Hep Ya Hiç Yılı'nı kurtardılar