2026 EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

Kök aylığı düşük olduğu için gelen zamla aylıkları 16 bin ve altında kalan emekliler için teklif kanun teklifi Meclis'e sunuldu. Böylelikle en düşük emekli aylığı 20 bin TL oldu.