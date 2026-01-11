En düşük emekli maaşı ne kadar oldu, yüzde kaç zam geldi?
2026 yılı için en düşük emekli maaşı netleşti. 7 Ocak Çarşamba günü Beştepe'de gerçekleştirilen toplantının ardından, yeni yılda uygulanacak en düşük emekli aylığına ilişkin karar açıklandı. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in verdiği bilgilere göre, en düşük emekli maaşına yüzde 18,48 oranında zam yapılacak. Yapılan düzenlemeden yaklaşık 4 milyon 917 bin emeklinin faydalanması bekleniyor. Peki, 2026 yılında en düşük emekli maaşı ne kadar oldu?
2026 EMEKLİ MAAŞ ZAMMI YÜZDE KAÇ OLDU?
6 aylık enflasyon farkına göre SSK ve Bağkur emeklilerine yüzde 12,19 oranında zam yapıldı.
2026 EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?
Kök aylığı düşük olduğu için gelen zamla aylıkları 16 bin ve altında kalan emekliler için teklif kanun teklifi Meclis'e sunuldu. Böylelikle en düşük emekli aylığı 20 bin TL oldu.