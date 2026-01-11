Habertürk
Habertürk
        2026 En düşük emekli maaşı ne kadar oldu, yüzde kaç zam geldi, zamlı en düşük emekli maaşı kaç liraya yükseldi?

        En düşük emekli maaşı ne kadar oldu, yüzde kaç zam geldi?

        2026 yılı için en düşük emekli maaşı netleşti. 7 Ocak Çarşamba günü Beştepe'de gerçekleştirilen toplantının ardından, yeni yılda uygulanacak en düşük emekli aylığına ilişkin karar açıklandı. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in verdiği bilgilere göre, en düşük emekli maaşına yüzde 18,48 oranında zam yapılacak. Yapılan düzenlemeden yaklaşık 4 milyon 917 bin emeklinin faydalanması bekleniyor. Peki, 2026 yılında en düşük emekli maaşı ne kadar oldu?

        Giriş: 11.01.2026 - 11:38 Güncelleme: 11.01.2026 - 11:38
        1

        2026 yılı için en düşük emekli maaşı netlik kazandı. Emekli aylıklarına yapılacak zammın yüzde 12,19 olarak açıklanmasının ardından, kamuoyunun merakla beklediği en düşük emekli maaşına ilişkin düzenleme de duyuruldu. Bu kapsamda en düşük emekli aylığına yüzde 18,48 oranında zam geldi. Peki, en düşük emekli maaşı kaç TL oldu?

        2

        2026 EMEKLİ MAAŞ ZAMMI YÜZDE KAÇ OLDU?

        6 aylık enflasyon farkına göre SSK ve Bağkur emeklilerine yüzde 12,19 oranında zam yapıldı.

        3

        2026 EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

        Kök aylığı düşük olduğu için gelen zamla aylıkları 16 bin ve altında kalan emekliler için teklif kanun teklifi Meclis'e sunuldu. Böylelikle en düşük emekli aylığı 20 bin TL oldu.

        4

        2026 EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞINA YÜZDE KAÇ ZAM YAPILDI?

        Ak Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, en düşük emekli maaşının yüzde 18,48 oranında arttığını açıkladı.

        Haberi Hazırlayan: Başak Ergülen
