HAC KAYIT İŞLEMLERİ İÇİN YAPILMASI GEREKENLER

- Kurada kesin kayıt hakkı elde eden bütün hacı adaylar kesin kayıtlarını yapabilecek.

- Kura sonucu kesin kayıt hakkı elde eden ve cep telefonlarına gönderilen kısa mesajlarda veya e-Devlet portalında “Vize için kamu hastanelerinden durum bildirir sağlık raporu almanız gerekmektedir.” şeklinde bir uyarı ifadesi bulunmayan hacı adaylarının sağlık raporu sunmasına ihtiyaç bulunmamakta.

- Kura sonucu kesin kayıt hakkı elde eden ancak isminin yanında “Vize için kamu hastanelerinden durum bildirir sağlık raporu almanız gerekmektedir.” ibaresi bulunan hacı adayları, kamu hastanelerine başvurarak hac vize işlemlerinde kullanılmak üzere “Durum Bildirir Sağlık Raporu” alacaklar.

- Kamu hastanelerinden alınan “Durum Bildirir Sağlık Raporları” uygun olan hacı adayları söz konusu raporlarını il/ilçe müftülükleri aracılığıyla Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğüne gönderecek.

- “Durum Bildirir Sağlık Raporları” uygun olmayan hacı adayları, Suudi Arabistan makamlarının hac vizesi vermemesi sebebiyle bizzat kendileri hacca gidemeyecektir. Bu durumda olan hacı adayları, istemeleri halinde adlarına hac yapmak üzere bir yakınına (anne, baba, eş, çocuk, amca, hala, teyze, dayı, torun, kardeş, damat, gelin, kayınbaba, kayınvalide, kayınbirader, baldız, yeğen ile sınırlı olmak kaydıyla) noterden vekâlet verebilecek.

- Durum bildirir sağlık raporları olumsuz olan hacı adaylarının vekâlet süreçleriyle ilgili vakit kaybetmeksizin il/ilçe müftülüklerimize başvurmaları gerekmektedir.

- Vekâlet işlemlerinde vekâlet verenin 18 yaşından büyük, vekâlet alanın ise 18-65 yaş aralığında olması şartı aranacak.

- Vekâlet yoluyla hacca gidecek olan vatandaşların sağlık durumlarının Suudi Arabistan makamlarının talep ettiği kriterlere uygun olup olmadığı ayrıca değerlendirilecek.

- Vekil olarak belirlenen kişinin bilgilerinin noter işlemlerinden önce il/ilçe müftülükleri aracılığıyla Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğüne iletilecek, Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğünün ilgili müftülükle, ilgili müftülüğün de söz konusu şahısları bilgilendirmesinden sonra noter işlemlerine başlanacaktır.

- Süresi içinde durum bildirir sağlık raporu sunamayan ve vekalet için müftülüklere başvuruda bulunmayan hacı adayları kesin kayıt hakkını kaybedecek.