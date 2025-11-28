2026 hac ek kayıt işlemleri devam ediyor! Hac ek kayıtları ne zaman, nereden yapılacak?
Hac kesin kayıtlarının tamamlanmasının ardından ek kayıt işlemleri 27 Kasım 2025 Perşembe günü itibarıyla başladı. 2026 yılında hacı olmak isteyen adaylar, boş kalan kontenjanlar için hac ek kayıt işlemleri hakkında araştırma yapıyor. Peki hac ek kayıtları ne zaman, nereden yapılacak? İşte tüm detaylar
2026 hac sezonu için kesin kayıt işlemlerinin tamamlanmasının ardından ek kayıt işlemleri başladı. Kutsal topraklara gitmeye hak kazanan hacı adayları ek kayıt işlemlerinin nasıl yapılacağını araştırıyor. Peki hac ek kayıtları ne zaman yapılacak?
2026 HAC EK KAYITLARI DEVAM EDİYOR
2026 hac kesin kayıt işlemlerinin 11-25 Kasım 2025 tarihleri arasında tamamlanmasının ardından, hac ek kayıtları; 27 Kasım – 5 Aralık 2025 tarihleri arasında yapılacak.
HAC EK KAYIT İŞLEMLERİ NEREDEN YAPILACAK?
2026 hac ek kayıt işlemleri, 27 Kasım - 5 Aralık 2025 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden yapılacak.
HAC KONAKLAMA ÜCRETLERİ NE KADAR?
Normal konaklama ücretleri;
1 kişilik konaklama ücreti
- 4 kişilik oda 26.000 SAR
- 3 kişilik oda 27.750 SAR
- 2 kişilik oda 29.750 SAR
Hac kesin kayıt işlemlerini tamamladıktan sonra, kesin kayıt ücretini ekranda belirtilen bankalardan birinin "Kurumsal Hac Tahsilat (SAR)" hesabına, her bir hacı adayı için T.C. Kimlik Numarası üzerinden yatırılması gerekiyor.
HACI ADAYLARININ DİKKATİNE!
2026 yılı haccı için pasaport geçerlilik tarihinin 30 Kasım 2026 olması gerektiği İÇİN, ilk kez pasaport çıkarmak için başvuracak hacı adaylarının 30 Kasım 2025 tarihinden sonra pasaport başvurusu yapmaları ve pasaport geçerlilik süresinin en az 1 yıl olması gerekiyor.
HAC KAYIT İŞLEMLERİ İÇİN YAPILMASI GEREKENLER
- Kurada kesin kayıt hakkı elde eden bütün hacı adaylar kesin kayıtlarını yapabilecek.
- Kura sonucu kesin kayıt hakkı elde eden ve cep telefonlarına gönderilen kısa mesajlarda veya e-Devlet portalında “Vize için kamu hastanelerinden durum bildirir sağlık raporu almanız gerekmektedir.” şeklinde bir uyarı ifadesi bulunmayan hacı adaylarının sağlık raporu sunmasına ihtiyaç bulunmamakta.
- Kura sonucu kesin kayıt hakkı elde eden ancak isminin yanında “Vize için kamu hastanelerinden durum bildirir sağlık raporu almanız gerekmektedir.” ibaresi bulunan hacı adayları, kamu hastanelerine başvurarak hac vize işlemlerinde kullanılmak üzere “Durum Bildirir Sağlık Raporu” alacaklar.
- Kamu hastanelerinden alınan “Durum Bildirir Sağlık Raporları” uygun olan hacı adayları söz konusu raporlarını il/ilçe müftülükleri aracılığıyla Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğüne gönderecek.
- “Durum Bildirir Sağlık Raporları” uygun olmayan hacı adayları, Suudi Arabistan makamlarının hac vizesi vermemesi sebebiyle bizzat kendileri hacca gidemeyecektir. Bu durumda olan hacı adayları, istemeleri halinde adlarına hac yapmak üzere bir yakınına (anne, baba, eş, çocuk, amca, hala, teyze, dayı, torun, kardeş, damat, gelin, kayınbaba, kayınvalide, kayınbirader, baldız, yeğen ile sınırlı olmak kaydıyla) noterden vekâlet verebilecek.
- Durum bildirir sağlık raporları olumsuz olan hacı adaylarının vekâlet süreçleriyle ilgili vakit kaybetmeksizin il/ilçe müftülüklerimize başvurmaları gerekmektedir.
- Vekâlet işlemlerinde vekâlet verenin 18 yaşından büyük, vekâlet alanın ise 18-65 yaş aralığında olması şartı aranacak.
- Vekâlet yoluyla hacca gidecek olan vatandaşların sağlık durumlarının Suudi Arabistan makamlarının talep ettiği kriterlere uygun olup olmadığı ayrıca değerlendirilecek.
- Vekil olarak belirlenen kişinin bilgilerinin noter işlemlerinden önce il/ilçe müftülükleri aracılığıyla Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğüne iletilecek, Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğünün ilgili müftülükle, ilgili müftülüğün de söz konusu şahısları bilgilendirmesinden sonra noter işlemlerine başlanacaktır.
- Süresi içinde durum bildirir sağlık raporu sunamayan ve vekalet için müftülüklere başvuruda bulunmayan hacı adayları kesin kayıt hakkını kaybedecek.