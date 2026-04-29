2026 Hıdırellez ne zaman başlıyor? Hıdırellez duası nedir? Hıdırellezde ne yapılır?

HIDIRELLEZDE NE YAPILIR?

Hıdırellez gününde çeşitli ritüeller yerine getirilir. Anadolu’da insanlar genellikle beyaz kıyafetler giyerek gün doğmadan önce yeşil ve suyu bol kırlara çıkar, burada eğlenir ve vakit geçirir. Kutlamalar çoğunlukla yeşillik alanlarda, ağaçlık bölgelerde, su kenarlarında ya da türbe ve yatırların çevresinde yapılır. Bu nedenle bu tür alanlara “Hıdırlık” adı da verilmektedir. Hızır’ın uğradığına inanılan bu yeşil alanlarda gezilir, çiçekler toplanır, oyunlar oynanır ve baharın ilk kuzusu kesilerek tüketilir. Toplanan çiçeklerin kaynatılıp içilmesinin hastalıklara iyi geleceğine, bu suyla yıkanan kişilerin ise gençleşip güzelleşeceğine inanılır.

“Hızır Hakkı” için kuzu kesme geleneği, Hızır kültürünün yayıldığı birçok bölgede görülen ortak bir adettir. Hıdırellez arifesinde yiyecek kapları, ambarlar ve para keseleri açık bırakılır. Ev, bağ ya da bahçe sahibi olmak isteyenler istediklerinin küçük modellerini yapar; altın ve benzeri ziynet eşyası isteyenler ise ağaç yapraklarını koluna veya boynuna takar ve böylece dileklerinin gerçekleşeceğine inanır. Hıdırellez günü yapılan duaların kabul olması için sadaka verme, oruç tutma ve kurban kesme gibi uygulamalar da gelenekler arasında yer alır.