2026 Hıdırellez ne zaman başlıyor? Hıdırellez duası nedir? Hıdırellezde ne yapılır?
Baharın gelişini simgeleyen, doğanın yeniden canlandığı ve kültürel mirasımızda önemli bir yere sahip olan Hıdırellez için 2026 yılında heyecanlı bekleyiş sürüyor. Hızır ve İlyas peygamberlerin yeryüzünde buluştuğuna inanılan bu anlamlı gün, her yıl olduğu gibi bu yıl da çeşitli etkinlikler ve geleneklerle coşkuyla kutlanacak. İşte Hıdırellez ile ilgili merak edilenler...
HIDIRELLEZ NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Halk takviminde kış mevsiminin bitişi ve yazın başlangıcı olarak kabul edilen Hıdırellez, 2026 yılında 5 Mayıs Salı akşamı başlayacak ve 6 Mayıs Çarşamba günü ikindi vaktine kadar sürecek.
HIDIRELLEZDE NE YAPILIR?
Hıdırellez gününde çeşitli ritüeller yerine getirilir. Anadolu’da insanlar genellikle beyaz kıyafetler giyerek gün doğmadan önce yeşil ve suyu bol kırlara çıkar, burada eğlenir ve vakit geçirir. Kutlamalar çoğunlukla yeşillik alanlarda, ağaçlık bölgelerde, su kenarlarında ya da türbe ve yatırların çevresinde yapılır. Bu nedenle bu tür alanlara “Hıdırlık” adı da verilmektedir. Hızır’ın uğradığına inanılan bu yeşil alanlarda gezilir, çiçekler toplanır, oyunlar oynanır ve baharın ilk kuzusu kesilerek tüketilir. Toplanan çiçeklerin kaynatılıp içilmesinin hastalıklara iyi geleceğine, bu suyla yıkanan kişilerin ise gençleşip güzelleşeceğine inanılır.
“Hızır Hakkı” için kuzu kesme geleneği, Hızır kültürünün yayıldığı birçok bölgede görülen ortak bir adettir. Hıdırellez arifesinde yiyecek kapları, ambarlar ve para keseleri açık bırakılır. Ev, bağ ya da bahçe sahibi olmak isteyenler istediklerinin küçük modellerini yapar; altın ve benzeri ziynet eşyası isteyenler ise ağaç yapraklarını koluna veya boynuna takar ve böylece dileklerinin gerçekleşeceğine inanır. Hıdırellez günü yapılan duaların kabul olması için sadaka verme, oruç tutma ve kurban kesme gibi uygulamalar da gelenekler arasında yer alır.
HIDIRELLEZ DUASI NEDİR?
Bin bir adım bir adım /Allah bir adım adım / Kerim kerem Allah /Başımda bir duman var yardım eyle ya Allah / La ilaha illallah muhammeden resullullah yetiş imdadıma hızır ile Allah birsin sen kulla mişersin biz gibi kulların yardımcısı sensin hızır deryada erdim murada amin.