Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem 2026 Hıdırellez ne zaman başlıyor? Hıdırellez duası nedir? Hıdırellezde ne yapılır?

        2026 Hıdırellez ne zaman başlıyor? Hıdırellez duası nedir? Hıdırellezde ne yapılır?

        Baharın gelişini simgeleyen, doğanın yeniden canlandığı ve kültürel mirasımızda önemli bir yere sahip olan Hıdırellez için 2026 yılında heyecanlı bekleyiş sürüyor. Hızır ve İlyas peygamberlerin yeryüzünde buluştuğuna inanılan bu anlamlı gün, her yıl olduğu gibi bu yıl da çeşitli etkinlikler ve geleneklerle coşkuyla kutlanacak. İşte Hıdırellez ile ilgili merak edilenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29 Nisan 2026 - 12:21 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Baharın gelişini müjdeleyen, doğanın yeniden hayat bulduğu ve kültürel değerlerimiz arasında özel bir yere sahip olan Hıdırellez için 2026 yılı heyecanla bekleniyor. Hızır ve İlyas peygamberlerin yeryüzünde buluştuğuna inanılan bu özel gün, her yıl olduğu gibi bu yıl da farklı etkinlikler ve geleneksel ritüeller eşliğinde coşkuyla kutlanacak. İşte Hıdırellez ile ilgili merak edilenler...

        2

        HIDIRELLEZ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

        Halk takviminde kış mevsiminin bitişi ve yazın başlangıcı olarak kabul edilen Hıdırellez, 2026 yılında 5 Mayıs Salı akşamı başlayacak ve 6 Mayıs Çarşamba günü ikindi vaktine kadar sürecek.

        3

        HIDIRELLEZDE NE YAPILIR?

        Hıdırellez gününde çeşitli ritüeller yerine getirilir. Anadolu’da insanlar genellikle beyaz kıyafetler giyerek gün doğmadan önce yeşil ve suyu bol kırlara çıkar, burada eğlenir ve vakit geçirir. Kutlamalar çoğunlukla yeşillik alanlarda, ağaçlık bölgelerde, su kenarlarında ya da türbe ve yatırların çevresinde yapılır. Bu nedenle bu tür alanlara “Hıdırlık” adı da verilmektedir. Hızır’ın uğradığına inanılan bu yeşil alanlarda gezilir, çiçekler toplanır, oyunlar oynanır ve baharın ilk kuzusu kesilerek tüketilir. Toplanan çiçeklerin kaynatılıp içilmesinin hastalıklara iyi geleceğine, bu suyla yıkanan kişilerin ise gençleşip güzelleşeceğine inanılır.

        “Hızır Hakkı” için kuzu kesme geleneği, Hızır kültürünün yayıldığı birçok bölgede görülen ortak bir adettir. Hıdırellez arifesinde yiyecek kapları, ambarlar ve para keseleri açık bırakılır. Ev, bağ ya da bahçe sahibi olmak isteyenler istediklerinin küçük modellerini yapar; altın ve benzeri ziynet eşyası isteyenler ise ağaç yapraklarını koluna veya boynuna takar ve böylece dileklerinin gerçekleşeceğine inanır. Hıdırellez günü yapılan duaların kabul olması için sadaka verme, oruç tutma ve kurban kesme gibi uygulamalar da gelenekler arasında yer alır.

        4

        HIDIRELLEZ DUASI NEDİR?

        Bin bir adım bir adım /Allah bir adım adım / Kerim kerem Allah /Başımda bir duman var yardım eyle ya Allah / La ilaha illallah muhammeden resullullah yetiş imdadıma hızır ile Allah birsin sen kulla mişersin biz gibi kulların yardımcısı sensin hızır deryada erdim murada amin.

        Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
