2026 İlk Evim Konut kredi kampanyası ne zaman başlıyor, başvuru şartları nelerdir?
İlk kez evini alacaklara konut kredisi kolaylığı sağlanacak. İlk Evim Konut Kredisi' nin temel amacı ise ilk kez ev sahibi olacak kişilerin konut alımını daha kolay ve erişilebilir hâle getirmek. Bu sayede daha düşük faiz oranları ile orta ve dar gelirli vatandaşların ev sahibi olmasını teşvik etmek hedefler arasında. Peki 2026 İlk Evim Konut kredisi ne zaman başlıyor, şartları nelerdir, uygun faizler belli mi?
Ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar İlk Evim Konut Kredisi için detayları araştırıyor. Devlet destekli düşük faizli ev sahibi olmak için finansal hamle geliyor. Finansal İstikrar Komitesi toplantısında ilk evini alacak vatandaşlara kredi kolaylığı sağlanması kararlaştırıldı. Peki İlk Evim Konut Kredisi ne zaman başlayacak?
İLK EVİM KREDİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Hazine ve Maliye Bakanlığı’nda yapılan Finansal İstikrar Komitesi toplantısında ilk evim kredisi gündeme geldi. İlk evini alacaklara ilişkin kredi risk aralığının yeniden değerlendirilmesi için çalışma başlatılması kararlaştırıldı. Yapılacak çalışma sonucunda, bankaların kullandırdığı krediler üzerinden belirlenen risk ağırlığının, ilk konutunu alacak kişiler için düşürülebileceği ifade ediliyor.
Programın Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında şekillendirilmesi ve bankacılık düzenlemeleriyle 2026 yılında eş zamanlı olarak duyurulması bekleniyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile BDDK’nın teknik çalışmalarını tamamlamasının ardından kampanya takvimi belli olacak.
KİMLER FAYDALANACAK?
Dar ve orta gelir grubundaki ilk kez ev alacak vatandaşlar faydalanması bekleniyor.