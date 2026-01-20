Kıdem tazminatı ne kadar oldu, kimler yeni orandan yararlanabilir?
Çalışanların yakından takip ettiği 2026 yılı kıdem tazminatı tavanı belli oldu. Yeni belirlenen üst sınır, 1 Ocak 2026'dan itibaren iş akdi sona eren çalışanlar açısından geçerli olacak. Buna karşılık, istifa dilekçesini Ocak ayı öncesinde sunmuş olup ayrılış işlemleri yeni yılda tamamlanan çalışanlar, bu güncellenmiş tutardan yararlanamayacak. İşte, 2026 yılı için geçerli kıdem tazminatı tavanı…
2026 yılına ilişkin kıdem tazminatı tavanı duyuruldu. 2025’in ikinci yarısında 53 bin 919 TL olarak uygulanan üst sınır, yeni yıl itibarıyla yükseltildi. Yeni kıdem tazminatı tavanı 1 Ocak 2026 tarihinden sonra işten ayrılan işçilere uygulanacak. Peki, 2026 kıdem tazminatı tavanı ne kadar oldu?
2026 KIDEM TAZMİNATI TAVANI NE KADAR OLDU?
2025 yılında temmuz – aralık döneminde 53.919,68 TL olarak uygulanan kıdem tazminatı tavanı 64.948,77 TL’ye yükseldi. Bu tutarın üzerinden damga vergisi kesildikten sonra net ödeme 64.455,80 TL olacak.
2026 KIDEM TAZMİNATI TAVANI NE ZAMANDAN İTİBAREN GEÇERLİ?
Yeni kıdem tazminatı tavanı 1 Ocak 2026 tarihinden sonra işten ayrılan işçilere uygulanacak.
KİMLER YENİ KIDEM TAZMİNATI TAVAN ORANINDAN YARARLANABİLİR?
İşten 31 Aralık 2025 tarihinde ayrılan ve ödemesi ocak ayına sarkmış olanlar yeni kıdem tazminatı tavanından yararlanamazlar. Brüt ücreti 54 bin lira ve üzerinde olan özel sektör işçileri 1 Ocak’tan sonra emekli olduklarında veya kıdem tazminatı alabilecek şekilde iş akdi sona erdiğinde yeni tavan üzerinden kıdem tazminatı alabilecekler.
Kamu işçileri ücretlerini ayın 15’inde aldıkları için 14 Ocak 2026 tarihinden önce işten ayrılan kamu işçileri önceki kıdem tazminatı tavanına tabi olacaklar. İş akdi 15 Ocak 2026 tarihinde sona eren kamu işçileri ise yeni kıdem tazminatı tavanına tabi olacaklar.
Asgari ücretle çalışanların kıdem tazminatı ise son aldıkları ücrete göre belirleniyor. İşçilerin ücreti çalıştıkları ayın sonunda ödendiği için 1 Ocak 2026 tarihinde işten ayrılmış olsa bile asgari ücretle çalışan işçilerin kıdem tazminatı 2025 yılında uygulanan asgari ücret üzerinden hesaplanır.
KIDEM TAZMİNATI TAVANI DÜŞÜK KALDI
2023 yılında memur maaşlarına “ilave ödeme” adı altında yapılan 8.077 TL’lik seyyanen zammın emekli aylıklarına yansımaması kıdem tazminatı tavanını olumsuz etkiliyor. 2023 yılı temmuz ayında 8.077 TL ile başlayan seyyanen zammın karşılığı 2026 ocak ayı itibarıyla 22.157 TL’ye yükseldi. Seyyanen zam en yüksek devlet memuruna ödenen emekli ikramiyesinde dikkate alınmadığı için kamuda ve özel sektörde çalışan işçilerin kıdem tazminatı tavanı da düşük kaldı.