        Kredi kartı ve nakit avans faiz oranları düştü mü, yüzde kaç oldu ve indirimli oranlar ne zamandan itibaren geçerli?

        Kredi kartı ve nakit avans faiz oranları düştü mü, yüzde kaç oldu?

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğiyle birlikte kredi kartı işlemlerinde geçerli olan azami faiz oranlarında indirime gidildi. Yapılan düzenleme ile kart borcu tutarına göre uygulanan üst sınırlar yükseltilirken, faiz hesaplamasında kullanılan baz puanlarda düşüş gerçekleştirildi. Buna göre kredi kartı, nakit avans faiz oranı yüzde kaç oldu?

        Habertürk
        Habertürk
        Giriş: 20.01.2026 - 17:13 Güncelleme: 20.01.2026 - 17:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğiyle birlikte kredi kartı işlemlerinde geçerli olan azami faiz oranlarında indirime gidildi. Yapılan düzenleme ile kart borcu tutarına göre uygulanan üst sınırlar yükseltilirken, faiz hesaplamasında kullanılan baz puanlarda düşüş gerçekleştirildi. İşte, 2026 indirimli kredi kartı ve taksitli nakit avans oranı

        2

        KREDİ KARTI FAİZ ORANLARI DÜŞTÜ

        TCMB tarafından hazırlanan "Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

        Buna göre, Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerine uygulanacak aylık azami faiz oranlarında, dönem borcu 25 bin liranın altında olan kredi kartları için geçerli olan üst sınır 30 bin liraya yükseltildi. Bu kartlar için uygulanacak azami faiz oranının hesaplanmasında esas alınan aktif faiz oranına eklenecek baz puan ise 39'dan 14'e indirildi.

        Dönem borcu 25 bin lira ile 150 bin lira arasında olan kredi kartları için belirlenen limit, 30 bin lira ile 180 bin lira aralığına çıkarılırken, bu gruptaki kredi kartları için azami faiz oranının belirlenmesinde kullanılan baz puan da 89'dan 64'e düşürüldü.

        3

        İNDİRİMLİ KREDİ KARTI, NAKİT AVANS VE MEVDUAT FAİZ ORANI YÜZDE KAÇ OLDU?

        Dönem borcu 150 bin liranın üzerinde olan kredi kartları için uygulanan üst sınır ise 180 bin liraya yükseltildi. Bu kartlar için azami faiz oranının hesaplanmasında kullanılan baz puan 139'dan 114'e çekildi.

        Öte yandan nakit avans ve kredili mevduat hesap faizi yüzde 4,50'den yüzde 4,25'e düşürüldü.

        Kredi kartı azami akdi faiz oranları, dönem borcu bakiyesi 30 bin liranın altında olan kredi kartları için yüzde 3,25, 30 bin lira ile 180 bin lira aralığında olan kredi kartları için yüzde 3,75, 180 bin lira olan kredi kartları için yüzde 4,25 olacak.

        4

        İNDİRİMLİ FAİZ ORANLARI NE ZAMANDAN İTİBAREN GEÇERLİ?

        Söz konusu oranlar 1 Ocak 2026 tarihinde uygulamaya girdi.

