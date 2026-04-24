EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Kurban Bayramı yaklaşırken emeklilere yapılacak ikramiye ödemelerinin ne zaman gerçekleşeceği gündemin öne çıkan başlıkları arasında yer alıyor. Geçmiş yıllarda olduğu gibi, ödemelerin bayramdan birkaç gün önce hesaplara aktarılması bekleniyor.

2026 yılı için de benzer bir takvimin uygulanacağı tahmin edilirken, ödemelerin bayram öncesinde başlatılması öngörülüyor. Emeklilerin maaş günlerine bağlı olarak değişiklik gösterebilecek süreçte, ikramiyelerin Mayıs ayının ikinci yarısından itibaren peyderpey yatırılabileceği ifade ediliyor.