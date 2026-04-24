        Haberler Bilgi Gündem 2026 Kurban Bayramı takvimi: Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı?

        Milyonlarca vatandaş, Ramazan Bayramı'nı geride bıraktığımız bu günlerde Kurban Bayramı heyecanı yaşıyor. Vatandaşlar, dini vecibelerini yerine getirmek ya da uzun bir tatil planı yapmak için resmi makamların açıklamalarını yakından takip ediyor. Peki Kurban Bayramı ne zaman? Bayram tatili 9 gün olacak mı? Tüm detaylar haberimizde.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24 Nisan 2026 - 19:49 Güncelleme:
        Milyonlarca vatandaş, Ramazan Bayramı’nın ardından Kurban Bayramı’na yönelik hazırlık sürecine girdi. Bu dönemde hem ibadetlerini yerine getirmek isteyenler hem de uzun bir tatil planı yapmayı düşünenler, resmi kurumlar tarafından yapılacak açıklamaları yakından izliyor. Peki Kurban Bayramı ne zaman? Bayram tatili 9 gün olacak mı? Tüm detaylar haberimizde.

        KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

        Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yayımladığı takvime göre 2026 yılı Kurban Bayramı tarihleri şu şekildedir:

        Kurban Bayramı Arifesi: 26 Mayıs 2026 – Salı (yarım gün tatil)

        Kurban Bayramı 1. Gün: 27 Mayıs 2026 – Çarşamba

        Kurban Bayramı 2. Gün: 28 Mayıs 2026 – Perşembe

        Kurban Bayramı 3. Gün: 29 Mayıs 2026 – Cuma

        Kurban Bayramı 4. Gün: 30 Mayıs 2026 – Cumartesi

        KURBAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜN OLACAK MI?

        Bayramın ilk gününün Çarşamba gününe denk gelmesi nedeniyle, 25 Mayıs Pazartesi ile 26 Mayıs Salı (arife) günlerinin idari izin kapsamına dahil edilmesi halinde tatil süresi uzayabilir. Bu durumda, bir önceki hafta sonu ile birleşen tatil toplamda 9 güne kadar çıkabilir ve 23 Mayıs Cumartesi’den 31 Mayıs Pazar’a kadar sürebilir.

        Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
        Dışişleri'nden 1915 Olaylarına dair açıklama
        "ABD heyeti Pakistan'a gidecek"
        İhracatçıya özel kurumlar vergisi
        Bugün Ne Oldu? 24 Nisan 2026'nın haberleri
        Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın ölümünde iddianame!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Formula 1 yeniden Türkiye'de!
        Netanyahu: Prostat kanseri tedavim olumlu sonuçlandı
        İkra bebek ile babasının yaşadığı dehşette ilk duruşma!
        İstanbul sokaklarında Formula 1 şov
        Bakan Çiftçi'den Habertürk'e dijital güvenlik düzenlemesi açıklaması
        Okullarda alınacak yeni tedbirler neler?
        Halfeti Belediyesi'ne operasyon: 49 gözaltı
        İngiltere'de üzerinde 'Osmanlı' yazan tek mezar taşı!
        Gülistan Doku'nun mezar yeri aranıyor! 18 noktada çalışma yapıldı!
        Elektrik ve doğalgaza zam olacak mı? Bakan Bayraktar Bloomberg HT- Habertürk yayınında
        Küresel jet yakıtı krizi uçuşları riske soktu
        Mal varlığıyla ilgili yeni açıklama
        Meydan okuyor
        İşletmeler siber sigortaya sarıldı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
