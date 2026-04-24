2026 Kurban Bayramı takvimi: Kurban Bayramı ne zaman? Bayram tatili 9 gün olacak mı?
Milyonlarca vatandaş, Ramazan Bayramı'nı geride bıraktığımız bu günlerde Kurban Bayramı heyecanı yaşıyor. Vatandaşlar, dini vecibelerini yerine getirmek ya da uzun bir tatil planı yapmak için resmi makamların açıklamalarını yakından takip ediyor. Peki Kurban Bayramı ne zaman? Bayram tatili 9 gün olacak mı? Tüm detaylar haberimizde.
KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yayımladığı takvime göre 2026 yılı Kurban Bayramı tarihleri şu şekildedir:
Kurban Bayramı Arifesi: 26 Mayıs 2026 – Salı (yarım gün tatil)
Kurban Bayramı 1. Gün: 27 Mayıs 2026 – Çarşamba
Kurban Bayramı 2. Gün: 28 Mayıs 2026 – Perşembe
Kurban Bayramı 3. Gün: 29 Mayıs 2026 – Cuma
Kurban Bayramı 4. Gün: 30 Mayıs 2026 – Cumartesi
KURBAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜN OLACAK MI?
Bayramın ilk gününün Çarşamba gününe denk gelmesi nedeniyle, 25 Mayıs Pazartesi ile 26 Mayıs Salı (arife) günlerinin idari izin kapsamına dahil edilmesi halinde tatil süresi uzayabilir. Bu durumda, bir önceki hafta sonu ile birleşen tatil toplamda 9 güne kadar çıkabilir ve 23 Mayıs Cumartesi’den 31 Mayıs Pazar’a kadar sürebilir.