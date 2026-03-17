        Haberler Bilgi Ekonomi 2026 Mart sıfır araç kampanyaları: İndirime giren, faizsiz kredi sunan, takas destekli araç modellerinin listesi

        2026 Mart sıfır araç kampanyaları: Bu ay indirimde olan modellerin listesi

        Mart ayında sıfır otomobil almak isteyenler için dikkat çeken kampanyalar duyuruldu. Birçok modelde düşük faizli kredi imkânları, nakit indirimler ve takas destekleri sunulurken, özellikle SUV ve elektrikli araçlarda avantajlı fiyatlar öne çıkıyor. Sınırlı süreyle geçerli olan bu fırsatlar, esnek ödeme seçenekleriyle araç sahibi olmayı daha ulaşılabilir hale getiriyor. İşte, 2026 Mart ayı güncel sıfır araç kampanyaları…

        Giriş: 17.03.2026 - 14:23 Güncelleme:
        1

        Otomobil sahibi olmak isteyenler için Mart ayında indirim kampanyaları devreye alındı. Farklı segmentlerdeki modeller için sunulan düşük faizli kredi seçenekleri, nakit indirimler ve takas destekleri öne çıkıyor. Sınırlı süreyle geçerli olan kampanyalar, esnek ödeme koşullarıyla yeni araç almayı kolaylaştırıyor. İşte, 2026 Mart sıfır araç kampanyaları

        2

        JAECOO 7 Evolve 4x2

        2 milyon 390 bin TL kampanyalı satış fiyatı ile sunuluyor. 300 bin TL’ye kadar 6 ay vadeli, 0 faizli kredi imkânı sağlanıyor. Ayrıca 200 bin TL’ye varan nakit indirim avantajı bulunuyor.

        3

        Chery TIGGO7 (Prestige 4x2 & 4x4)

        Ticari müşterilere özel 600.000 TL’ye 6 ay vadeli, 0 faizli kredi imkânı sunuluyor. 2026 model yılı Prestige 4x4 versiyonu 2.391.000 TL kampanyalı fiyatla satışta. Ayrıca model, Türkiye’de 2 milyon 270 bin TL’den başlayan mart ayına özel fiyatlarla sunuluyor.

        4

        Chery TIGGO8 (Prestige 2025)

        Ticari müşterilere özel 600.000 TL’ye 6 ay vadeli, 0 faizli kredi avantajı sağlanıyor. 2 milyon 658 bin TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

        5

        FIAT Grande Panda (Elektrikli)

        1.539.900 TL’den başlayan fiyatlarla sunuluyor. 300 bin TL’ye 12 ay vadeli, 0 faizli kredi imkânı bulunuyor. Ayrıca nakit alımlarda 70 bin TL indirim avantajı sağlanıyor.

        6

        FIAT Egea Sedan & Cross

        200 bin TL’ye 12 ay vadeli, yüzde 1,99 faizli kredi imkânı sunuluyor. ÖTV muafiyetli alımlarda ise 150 bin TL’ye 12 ay vadeli, 0 faizli kredi seçeneği bulunuyor.

        7

        FIAT 600

        200 bin TL’ye 12 ay vadeli, yüzde 1,99 faizli kredi imkânı ve bayi peşin ödeme indirimi avantajı sunuluyor.

        8

        FIAT 500e (Elektrikli)

        130 bin TL’ye varan indirim ve 280 bin TL’ye 12 ay vadeli, yüzde 2,89 faizli kredi imkânı ile sunuluyor.

        9

        FIAT Topolino

        90 bin TL nakit indirim ve 250 bin TL’ye 12 ay vadeli, 0 faizli kredi imkânı ile satışa sunuluyor.

        10

        Jeep Avenger (Elektrik, e-Hybrid, 4xe)

        Summit donanımlı Avenger Elektrik modelinde 120 bin TL’ye varan takas desteği sunuluyor. Summit donanımlı Avenger e-Hybrid ve Overland donanımlı Avenger 4xe modellerinde ise 40 bin TL’ye varan takas desteği sağlanıyor. Ayrıca Avenger e-Hybrid modelinde 500 bin TL’ye 12 ay vadeli, yüzde 0,99 faizli kredi imkânı bulunuyor.

        11

        Jeep Compass

        Summit donanımlı versiyon 2 milyon 920 bin TL’den, Limited donanımlı versiyon ise 2 milyon 620 bin TL’den başlayan fiyatlarla sunuluyor.

        Haberi Hazırlayan: Başak Ergülen
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İran lideri Hamaney: Barış zamanı değil
        İran lideri Hamaney: Barış zamanı değil
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        "Mücteba Hamaney son anda kurtuldu"
        "Mücteba Hamaney son anda kurtuldu"
        Körfez'den ABD'ye: Başladığın işi bitirmeden gitme
        Körfez'den ABD'ye: Başladığın işi bitirmeden gitme
        Savaşa kafa tutan 42 hisse
        Savaşa kafa tutan 42 hisse
        Taksici ile katilinin son görüntüleri ortaya çıktı!
        Taksici ile katilinin son görüntüleri ortaya çıktı!
        Arda Güler'in dünyada konuşulmaya devam ediyor!
        Arda Güler'in dünyada konuşulmaya devam ediyor!
        Satın aldığı arsada tarihi cami kalıntıları çıktı
        Satın aldığı arsada tarihi cami kalıntıları çıktı
        Osimhen'in gözü Burak Yılmaz'ın rekorunda!
        Osimhen'in gözü Burak Yılmaz'ın rekorunda!
        Telefonla konuşmanın bile bir kuralı var!
        Telefonla konuşmanın bile bir kuralı var!
        Minibüs hatları servet değerinde
        Minibüs hatları servet değerinde
        Tarım arazilerine hobi bahçesi dönemi kapanıyor
        Tarım arazilerine hobi bahçesi dönemi kapanıyor
        Tedesco'nun G.Antep 11'i
        Tedesco'nun G.Antep 11'i
        Oscar partisinde
        Oscar partisinde
        Mahir Polat'a yurt dışı çıkış yasağı
        Mahir Polat'a yurt dışı çıkış yasağı
        40 milyon dolar zararda
        40 milyon dolar zararda
        Meteoroloji'den kritik uyarı... İşte yurt genelinde bayram havası!
        Meteoroloji'den kritik uyarı... İşte yurt genelinde bayram havası!
        "Bana çok haksızlık yapıldı"
        "Bana çok haksızlık yapıldı"
        "İlber Hoca'nın bilinmeyen hassasiyeti"
        "İlber Hoca'nın bilinmeyen hassasiyeti"
        Köpek kaçırma eyleminden tutuklandı
        Köpek kaçırma eyleminden tutuklandı