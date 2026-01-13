2026 PROJE OKULLARI ÖĞRETMEN ATAMA BAŞVURU TARİHLERİ

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, özel program ve proje uygulayan eğitim kurumlarına öğretmen atamaları ve yönetici görevlendirme için tercih başvuruları 5-8 Mayıs'ta, yeniden yönetici görevlendirmeleri için tercih başvuruları ise 11-15 Haziran'da yapılacak.

2026 MEB PEOJE OKULLARI ÖĞRETMEN ATAMASI TAKVİMİ İÇİN TIKLAYINIZ