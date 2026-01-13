Habertürk
Habertürk
        Haberler Bilgi Gündem 2026 MEB Proje Okulları öğretmen ve yönetici atama başvurusu ne zaman, nasıl yapılır, öğretmen yer değişikliği başvuru tarihi ne?

        2026 MEB proje okulları atama başvuru tarihi: Proje okulları atama başvurusu ne zaman, nasıl yapılacak?

        Milli Eğitim Bakanlığı özel programı ve proje uygulayan eğitim kurumları atamaları hakkında 2026 yılı takvimi yayınlandı. Başvuru tarihleri belli olan öğretmen ataması ve yer değişikliği başvuruları, "mebbis.meb.gov.tr" ya da "personel.meb.gov.tr" üzerinden Elektronik Başvuru Formu doldurularak yapılabilecek. Peki proje okulları atamaları ne zaman yapılacak, başvurular nasıl yapılır? İşte tüm detaylar haberimizde...

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.01.2026 - 11:01 Güncelleme: 13.01.2026 - 11:01
        1

        MEB’e bağlı özel programlı proje okulları için 2026 atama takvimi açıklandı. Takvim doğrultusunda öğretmen atama başvuruları ve isteğe bağlı yer değişikliği tercihleri Mayıs ayında alınacak. Bu kapsamda “MEB proje okulları öğretmen atama başvuruları ne zaman, nereden yapılacak?” sorularının yanıtı merak ediliyor. İşte tüm ayrıntılar...

        2

        2026 MEB PROJE OKULLARI ATAMA BAŞVURU TAKVİMİ YAYINLANDI

        Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı özel program ve proje uygulayan eğitim kurumları ataması için 2026 yılı takvimi paylaşıldı. Takvim ile birlikte başvuru tarihleri belli oldu.

        Başvurular, "mebbis.meb.gov.tr" veya "personel.meb.gov.tr" adreslerinde yer alan Elektronik Başvuru Formu doldurularak yapılacak.

        2026 MEB PROJE OKULLARI ATAMA BAŞVURU EKRANI

        3

        2026 PROJE OKULLARI ÖĞRETMEN ATAMA BAŞVURU TARİHLERİ

        Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, özel program ve proje uygulayan eğitim kurumlarına öğretmen atamaları ve yönetici görevlendirme için tercih başvuruları 5-8 Mayıs'ta, yeniden yönetici görevlendirmeleri için tercih başvuruları ise 11-15 Haziran'da yapılacak.

        2026 MEB PEOJE OKULLARI ÖĞRETMEN ATAMASI TAKVİMİ İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        2026 YÖNETİCİ GÖREVLENDİRİLME TERCİH BAŞVURU TARİHİ

        İlk defa yönetici görevlendirmeleri tercih başvuruları 24-26 Haziran'da, yöneticilikten ayrılan yöneticilerin yeniden görevlendirilmesi için tercih başvuruları ise 17-22 Temmuz'da gerçekleştirilecek.

        5

        2026 ÖĞRETMEN YER DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURU TARİHİ

        Öğretmenlerin yer değiştirme takvimine göre, il içi isteğe bağlı yer değişikliği başvuruları 4-6 Mayıs, iller arası isteğe bağlı yer değişikliği başvuruları da 14-20 Mayıs'ta yapılacak.

        2026 MEB ÖĞRETMEN YER DEĞİŞTİRME TAKVİMİ İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
