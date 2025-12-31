2026 Milli Piyango yılbaşı çekilişiyle birlikte büyük heyecan geride kaldı. Bu yıl tam 800 milyon TL’lik büyük ikramiyeyi kazandıran şanslı numaralar açıklandı. 800 milyon TL’lik büyük ödülün isabet ettiği numaralar ile Milli Piyango sonuç sorgulama ekranına dair detaylar belli oldu. İşte, 800 milyon TL’lik büyük ödülün kazanan numaraları ve Milli Piyango sonuç sorgulama ekranı...