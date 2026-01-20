Tarım Kredi Market 20-26 Ocak kataloğu ile Tarım Kredi marketlerde bu hafta neler var?
Tarım Kredi Market, ocak ayının son haftasına özel hazırladığı yeni indirim kataloğunu duyurdu. 20–26 Ocak tarihleri arasında geçerli olacak kampanya kapsamında; temel gıda ürünlerinden temizlik malzemelerine, mutfak ihtiyaçlarından kış aylarına uygun ürünlere kadar birçok kalemde dikkat çeken indirimler yer alıyor. Uygun fiyatlı alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar, bu hafta Tarım Kredi Market raflarını yakından takip ediyor. İşte ayrıntılar...
Tarım Kredi Market, 20–26 Ocak haftasına özel yeni fırsatlarını açıkladı. "Haftanın İndirimleri" kapsamında çok sayıda ürün avantajlı fiyatlarla satışa sunulurken, özellikle temel gıda ve günlük ihtiyaç ürünlerindeki indirimler öne çıktı. Kampanya, bütçesini korumak isteyen alışveriş tutkunları için önemli fırsatlar sunuyor. Detaylar haberimizde...
