2026 Ocak temettü takvimi yayınlandı: Ocak ayında kâr payı dağıtacak şirketler hangileri?
2025 yılı, temettü yatırımı yapanlar için oldukça hareketli geçerken, yeni yılda da düzenli gelir hedefleyen yatırımcılar 2026 stratejilerini oluşturmaya başladı. Bu kapsamda Ocak ayına ait temettü takvimi netleşmeye başlarken, şu ana kadar dört şirket temettü miktarları ve ödeme tarihlerini resmen açıkladı. Yatırımcıların yakından takip ettiği bu gelişmelerle birlikte, 2026 Ocak ayı temettü takvimine dair öne çıkan detaylar da belli oldu. İşte, 2026 Ocak ayı temettü takvimi
Şirket: Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş.
BIST kodu: ENKAI
Temettü tutarı: 0,7083 TL
Tarihi: 14.01.2026
Şirket: Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
BIST kodu: OSMEN
Temettü tutarı: 0,0213 TL
Tarihi: 28.01.2026