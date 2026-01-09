2025 yılı boyunca temettü dağıtımları yatırımcıların yakından takip ettiği başlıklar arasında yer aldı. Yeni yılda da temettü gelirini odağına alan yatırımcılar, 2026 yılına yönelik planlarını oluştururken Ocak ayına ait temettü takvimi de netleşmeye başladı. Paylaşılan bilgilere göre şu ana kadar dört şirket temettü tutarlarını ve ödeme tarihlerini açıkladı. İşte, 2026 Ocak ayı temettü takvimine ilişkin detaylar…