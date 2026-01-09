Habertürk
Habertürk
        2026 Ocak temettü takvimi yayınlandı: Ocak ayında kar payı dağıtacak şirketler hangileri, ödeme tarihleri ne zaman?

        2025 yılı, temettü yatırımı yapanlar için oldukça hareketli geçerken, yeni yılda da düzenli gelir hedefleyen yatırımcılar 2026 stratejilerini oluşturmaya başladı. Bu kapsamda Ocak ayına ait temettü takvimi netleşmeye başlarken, şu ana kadar dört şirket temettü miktarları ve ödeme tarihlerini resmen açıkladı. Yatırımcıların yakından takip ettiği bu gelişmelerle birlikte, 2026 Ocak ayı temettü takvimine dair öne çıkan detaylar da belli oldu. İşte, 2026 Ocak ayı temettü takvimi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.01.2026 - 17:37 Güncelleme: 09.01.2026 - 17:37
        1

        2025 yılı boyunca temettü dağıtımları yatırımcıların yakından takip ettiği başlıklar arasında yer aldı. Yeni yılda da temettü gelirini odağına alan yatırımcılar, 2026 yılına yönelik planlarını oluştururken Ocak ayına ait temettü takvimi de netleşmeye başladı. Paylaşılan bilgilere göre şu ana kadar dört şirket temettü tutarlarını ve ödeme tarihlerini açıkladı. İşte, 2026 Ocak ayı temettü takvimine ilişkin detaylar

        2

        Şirket: Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş.

        BIST kodu: ENKAI

        Temettü tutarı: 0,7083 TL

        Tarihi: 14.01.2026

        3

        Şirket: Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        BIST kodu: OSMEN

        Temettü tutarı: 0,0213 TL

        Tarihi: 28.01.2026

        4

        Şirket: Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

        BIST kodu: BEGYO

        Temettü tutarı: 0,0215 TL

        Tarihi: 16.02.2026

        5

        Şirket: Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

        BIST kodu: BEGYO

        Temettü tutarı: 0,0215 TL

        Tarihi: 15.04.2026

        Haberi Hazırlayan: Başak Ergülen
